Sudáfrica 2026 Mundial 2026: Sudáfrica empata con Nicaragua rumbo a la inauguración ante México Los Bafana Bafana tuvieron su último partido de preparación frente a Nicaragua de cara al Mundial 2026 donde debutarán frente al Tricolor.

Video Sudáfrica no encuentra los goles en preparación para enfrentar a México en el Mundial 2026

La Selección de Sudáfrica sufrió de más en su preparación rumbo al Mundial 2026 luego de empatar sin goles de por medio con la Selección de Nicaragua en partidos disputado en el Orlando Amstel Arena de la ciudad sudafricana de Johannesburgo.

Incluso, pudo llevarse el triunfo de no ser por un penal fallado por parte de Lyle Foster, quien milita en el Burnley de la Premier League de Inglaterra, sobre el minuto 45+1 luego de un penal apretado que debió revisarse en el VAR.

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Todo parece que fue el último partido de preparación de la Selección de Sudáfrica previo al partido inaugural ante la Selección Mexicana en el arranque del Mundial 2026 en el estadio Ciudad de México o Estadio Banorte.

Además, fue la segunda selección de la Concacaf a la que enfrentó este año para preparar sus compromisos de la Copa del Mundo de la FIFA, luego de un doble partido con Panamá en Marzo pasado con la que empató 1-1 y tres días después perdió 1-2.

Cabe recordar que la Selección de Sudáfrica consiguió su boleto al Mundial 2026 vía las eliminatorias de África para reencontrarse con México en un partido inaugural tras el que protagonizaron en el Mundial 2010 con los Bafana Bafa como anfitriones.