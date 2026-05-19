Mundial 2026 ¿Quién es el máximo goleador de la Selección de Portugal en la historia? En La Seleção das Quinas no hay mejor nombre que el de Cristiano Ronaldo para comandar esta estadística.

Video ¡Números impresionantes! Estadísticas de Cristiano Ronaldo con Portugal

La Selección de Portugal estará en la Copa del Mundo 2026 de la mano de su máximo goleador de la historia, Cristiano Ronaldo, líder indiscutible.

La Seleção das Quinas tiene en su máxima figura de la historia al mejor anotador de todos los tiempos con una cifra que parecerá difícil de romper en el futuro.

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MÁXIMO GOLEADOR DE LA SELECCIÓN DE PORTUGAL



Cristiano Ronaldo se convirtió en máximo goleador de la historia de Portugal el 5 de marzo de 2014, gracias a un doblete en un Portugal vs. Camerún de preparación al Mundial Brasil 2014.

CR7 dejó atrás una marca de Pauleta que instauró en 2005 ante Letonia y que en ese entonces, superó el récord que ostentaba Eusébio con 41 goles desde 1973.

La cantidad de Cristiano Ronaldo será complicada de superar al tener en la actualidad 143 goles, casi más de cien del segundo lugar y aún con algunos partidos más para ampliarla.

Cristiano Ronaldo : 143 goles (en activo)

: 143 goles (en activo) Pauleta : 47 goles

: 47 goles Eusébio : 41 goles

: 41 goles Luís Figo : 32 goles

: 32 goles Nuno Gomes: 29 goles.

El cuadro lusitano solo tiene a Bruno Fernandes, con 28 goles, como el segundo jugador en activo dentro del Top 10 de goleadores; el otro es el mismo Cristiano Ronaldo.

GOLEADORES DE PORTUGAL EN MUNDIALES



La selección de Portugal jugará el Mundial 2026 y cuenta con estos máximos goleadores en el evento. Cristiano Ronaldo necesita un par de goles para superar la marca de Eusébio.