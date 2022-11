Cristiano Ronaldo: "Yo no persigo los récords, me persiguen a mí"

"La presión siempre ha estado ahí desde que dejé Madeira a los 11 años. No es algo que me quite el sueño, no voy a bajar de peso o dejar de dormir por la presión. Hay presión buena y no tan buena. Hay una presión más grande, cuando tienes un familiar o hijo enfermo. Esa es verdadera presión. Todo es relativo y tenemos que afrontar las cosas con normalidad, pero es bueno tener un poco de presión".