    Mundial 2026

    Francisco Conceição se rinde ante Guillermo Ochoa previo al juego contra México

    El jugador portugués señaló que conoce a detalle a varios jugadores del combinado mexicano.

    Por:
    Raúl Martínez
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    Video Francisco Conceição alaba a Guillermo Ochoa: Es un portero fantástico

    Guillermo Ochoa está cerca de diputar su sexta Copa del Mundo y previo al juego frente a Portugal, Francisco Conceição destacó la calidad del portero mexicano.

    En conferencia de prensa el jugador portugués contó que conoce muy bien a Ochoa porque es compañero de su hermano en el futbol de Chipre.

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    “Ochoa juega con mi hermano en Chipre, lo conozco muy bien. Es un portero fantástico, su trayectoria habla por sí sola. Sigue siendo un gran portero hoy en día, por eso está en la selección nacional. Nos gusta jugar contra los mejores, y este equipo mexicano tiene buenos jugadores”, destacó Conceição.

    De igual forma, el portugués destacó la calidad de otros futbolistas mexicanos que juegan en Europa.

    " Johan Vásquez es un central fuerte, tenaz y de gran calidad que ha tenido buenas temporadas. También jugué con Jorge Sánchez en el Ajax, con Edson Álvarez, con Corona. Tienen calidad, son muy intensos. Es un equipo con mucho talento.", mencionó Conceição.

    NO LE TENGO MIEDO AL CLIMA: FRANCISCO CONCEICAO

    Francisco Conceição aseguró que será una buena prueba jugar ante México ya que podrán sentir como se vivirá el próximo Mundial.

    No le tengo miedo al clima de México. Es bueno para ponernos a prueba en estas condiciones. Queremos demostrar que, incluso con estas condiciones, podemos demostrar nuestras cualidades. Necesitamos concentrarnos más en lo que podemos hacer y mostrar en el campo."

    "Es el ejemplo más cercano a lo que podemos esperar en el Mundial: el clima, el entorno, la diferencia horaria. Es bueno para ponernos a prueba y ver cómo nos adaptamos. Nos vendrá bien. Cuando lleguemos al Mundial, ya contaremos con esta experiencia que nos ha ayudado.", aseguró.

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