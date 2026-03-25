México 2026 Así es el intenso entrenamiento de Memo Ochoa previo al México vs Portugal Paco Memo regresó motivado a la Selección y así ha trabajado previo al juego ante los lusos.

Por: TUDN Síguenos en Google

Video Guillermo Ochoa desmuestra mucha intensidad en entrenamiento de Selección Mexicana

Guillermo Ochoa regresó a una convocatoria de la Selección Mexicana y al parecer lo ha hecho con gran motivación, pues se la ha visto trabajar con gran intensidad en el último entrenamiento del equipo tricolor que se prepara para medirse a Portugal.

En un video de apenas unos segundos de duración, mostró a Ochoa durante el entrenamiento de porteros en donde se observa que puso a prueba sus reflejos y velocidad al encuentro con la pelota.

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Para esta fecha FIFA, junto al experimentado portero mexicano también fueron convocados Carlos Acevedo de Santos y Raúl 'Tala' Rangel de Chivas. Los tres porteros buscan subirse a la terna que representará a México bajo los tres postes en la Copa del Mundo.

¿Cuándo fue la última vez que Memo Ochoa jugó con la Selección Mexicana?



La última vez que Ochoa jugó un partido con México fue en la ida de los Cuartos de Final de la Nations League ante Honduras. En tanto que había sido convocado por última vez para la Copa Oro de 2025 en donde fue suplente.

El juego ante Portugal podría marcar el regreso del guardameta mexicano, aunque habrá que esperar la decisión del estratega Javier Aguirre quien deberá definir su lista en las próximas semanas.

¿Cuándo juega México vs Portugal?



México se enfrentará a Portugal este sábado 28 de marzo en el Estadio Azteca, partido amistoso que servirá para reinaugurar el recinto previo a la Copa del Mundo 2026 en donde albergará el juego inaugural.

Tras ese encuentro el Tri viajará a Estados Unidos para medirse a Bélgica en su segundo partido de preparación de esta Fecha FIFA.