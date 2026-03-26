Mundial 2026 Javier Aguirre revela el detalle con Raúl Jiménez por muerte de su papá El director técnico de la Selección Mexicana habló del regreso de Memo Ochoa a la convocatoria.

Video El gesto de Javier Aguirre con Raúl tras muerte de su papá

Javier Aguirre fue cuestionado sobre Raúl Jimenez tras la muerte de su papá, de cómo lo ha visto en estos días con la Selección Mexicana.

En conferencia de prensa de cara al partido de México vs. Portugal en el Estadio Banorte rumbo al Mundial 2026, El Vasco habló sobre su sentir ante la triste noticia que vivió el delantero del Tri en pasados días.

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"Es duro, le mandé en su día un mensaje, lo abracé, le di el pésame, ley de vida supongo, él lo toma con mucha entereza, es el jefe en cuanto a los jugadores de experiencia, lo veo presto para jugar 180 minutos si lo necesitamos, lo veo bien".

EL REGRESO DE MEMO OCHOA CON SELECCIÓN MEXICANA



Acerca de Guillermo Ochoa que vuelve a una convocatoria de Selección Mexicana tras casi un año, Javier Aguirre abordó el tema por el lado de la experiencia y el ritmo de juego que tiene el portero mexicano.

"Lo de Memo es un portero que está activo, competiendo, muchos años lleva fuera de Liga MX, es un jugador que nos ayuda dentro y fuera del terreno de juego, tengo a dos: a Rafa Márquez y él. Si está activo, está fuerte, trabajando, pues lo quiero ver".

Javier Aguirre se dio el tiempo de platicar de cómo va la adaptación de Álvaro Fidalgo con la Selección Mexicana en su primera convocatoria y posible debut.