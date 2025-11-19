Cristiano Ronaldo tiene encuentro con Donald Trump en la Casa Blanca
El encuentro entre ambos personajes se dio este miércoles tras haber coincidido una noche antes.
Cristiano Ronaldo fue invitado este miércoles a la Casa Blanca por el Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien una noche antes aseguró que se ganó el respeto de su hijo gracias al futbolista.
CR7, acompañado de su prometida Georgina Rodríguez, caminaron por los pasillos de la Casa Blanca, hasta llegar a una reunión privada en la Oficina Oval y recibir un importante obsequio.
Cristiano Ronaldo recibió la LLave de Oro de la Casa Blanca, que en ocasiones anteriores entregó a otras personalidades como Elon Musk.
Tras la plática que sostuvieron, que duró poco más de una hora, el futbolista y su pareja abandonaron el recinto en Washington D. C., para tomar su vuelo de regreso a Arabia Saudita.
A través de las redes sociales, Cristiano Ronaldo posteó palabras de agradecimiento a Donald Trump, de quien en semanas anteriores se había expresado de buena forma en entrevista.
"Gracias Sr. Presidente por su invitación y por la cálida bienvenida que usted y la primera dama me dio a mí y a mi futura esposa, Georgina Rodríguez. Cada uno de nosotros tiene algo significativo que dar, y estoy listo para hacer mi parte mientras inspiramos nuevas generaciones para construir un futuro definido por coraje, responsabilidad y paz duradera".