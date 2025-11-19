Video Cristiano Ronaldo se reúne con Donald Trump en un giro inesperado en la Casa Blanca

Cristiano Ronaldo fue invitado este miércoles a la Casa Blanca por el Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien una noche antes aseguró que se ganó el respeto de su hijo gracias al futbolista.

CR7, acompañado de su prometida Georgina Rodríguez, caminaron por los pasillos de la Casa Blanca, hasta llegar a una reunión privada en la Oficina Oval y recibir un importante obsequio.

Cristiano Ronaldo recibió la LLave de Oro de la Casa Blanca, que en ocasiones anteriores entregó a otras personalidades como Elon Musk.

Tras la plática que sostuvieron, que duró poco más de una hora, el futbolista y su pareja abandonaron el recinto en Washington D. C., para tomar su vuelo de regreso a Arabia Saudita.

A través de las redes sociales, Cristiano Ronaldo posteó palabras de agradecimiento a Donald Trump, de quien en semanas anteriores se había expresado de buena forma en entrevista.