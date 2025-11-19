    Mundial 2026

    Cristiano Ronaldo tiene encuentro con Donald Trump en la Casa Blanca

    El encuentro entre ambos personajes se dio este miércoles tras haber coincidido una noche antes.

    Por:
    Antonio Quiroga.
    Video Cristiano Ronaldo se reúne con Donald Trump en un giro inesperado en la Casa Blanca

    Cristiano Ronaldo fue invitado este miércoles a la Casa Blanca por el Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien una noche antes aseguró que se ganó el respeto de su hijo gracias al futbolista.

    CR7, acompañado de su prometida Georgina Rodríguez, caminaron por los pasillos de la Casa Blanca, hasta llegar a una reunión privada en la Oficina Oval y recibir un importante obsequio.

    PUBLICIDAD

    Cristiano Ronaldo recibió la LLave de Oro de la Casa Blanca, que en ocasiones anteriores entregó a otras personalidades como Elon Musk.

    Tras la plática que sostuvieron, que duró poco más de una hora, el futbolista y su pareja abandonaron el recinto en Washington D. C., para tomar su vuelo de regreso a Arabia Saudita.

    A través de las redes sociales, Cristiano Ronaldo posteó palabras de agradecimiento a Donald Trump, de quien en semanas anteriores se había expresado de buena forma en entrevista.

    "Gracias Sr. Presidente por su invitación y por la cálida bienvenida que usted y la primera dama me dio a mí y a mi futura esposa, Georgina Rodríguez. Cada uno de nosotros tiene algo significativo que dar, y estoy listo para hacer mi parte mientras inspiramos nuevas generaciones para construir un futuro definido por coraje, responsabilidad y paz duradera".

    Más sobre Mundial 2026

    1 min
    Horario y dónde ver el Sorteo para el Repechaje del Mundial 2026

    Horario y dónde ver el Sorteo para el Repechaje del Mundial 2026

    2 min
    Técnico de Portugal revela que Paulinho podría jugar el Mundial 2026

    Técnico de Portugal revela que Paulinho podría jugar el Mundial 2026

    1 min
    Sorteo Mundial 2026: ¿Cuál es el Bombo 4?

    Sorteo Mundial 2026: ¿Cuál es el Bombo 4?

    1 min
    Sorteo Mundial 2026: ¿Cuál es el Bombo 3?

    Sorteo Mundial 2026: ¿Cuál es el Bombo 3?

    1 min
    Sorteo Mundial 2026: ¿Cuál es el Bombo 2?

    Sorteo Mundial 2026: ¿Cuál es el Bombo 2?

    Relacionados:
    Mundial 2026Portugal 2026Cristiano Ronaldo

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Pacto de sangre
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    Tráiler: La noche eterna del Baby'O
    Cómplices
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX