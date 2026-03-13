Mundial 2026 Paulinho estará en pre convocatoria de Portugal ante México rumbo al Mundial 2026 El delantero del Toluca será considerado en la pre lista de Roberto Martínez para el partido de la reinauguración del Estadio Banorte.

Por: TUDN Síguenos en Google

Video Mundial 2026: Paulinho estará en la pre convocatoria de la Selección de Portugal ante México

El encuentro, que forma parte de la Fecha FIFA, la primera de este año, también se jugará bajo el marco de la fiesta que significa la reinauguración del Estadio Banorte, o Estadio Azteca, que será sede por tercera vez en la historia de una Copa del Mundo de la FIFA.

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De cuerdo con el medio lusitano O Jogo, Paulinho se encuentra en la pre convocatoria de la Selección de Portugal para el juego del próximo 28 de marzo en la CDMX, a espera de que aparezca también en la lista definitiva de Roberto Martínez.

La convocatoria decisiva de la Selección de Portugal para el encuentro amistoso ante la Selección Mexicana se dará a conocer el próximo viernes 20 de marzo en la que se espera la inclusión de Paulinho y, sobre todo, la expectativa que genera la posible presencia de Cristiano Ronaldo.

TOLUCA CONFIRMA EL LLAMADO DE PAULINHO CON LA SELECCIÓN DE PORTUGAL

De acuerdo con Francisco Arredondo para TUDN, Francisco Suinaga, presidente del Deportivo Toluca, confirmó que Paulinho sí está en la prelista de Portugal tras recibir la petición de la Federación de Portugal de Futbol.

Paulinho es en el Clausura 2026 sublíder de goleo individual con seis goles, sólo tres anotaciones detrás del brasileño Joao Pedro, del Atlético de San Luis, y a falta de siete jornadas por disputar, por lo que se perfila para un tetracampeonato en este rubro.

Por otra parte, cabe recordar que CR7 se encuentra lesionado, por lo que está en duda su presencia en la reinauguración del Estadio Banorte para el primero de dos partidos amistosos de la Selección de Portugal rumbo al Mundial 2026, pues tres días después se medirán a la Selección de Estados Unidos en Atlanta.