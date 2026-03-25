Portugal 2026 ¡Cuidado! Paulinho ya ha 'vacunado' a los porteros de la Selección Mexicana El delantero de Toluca ya sabe lo que es anotar ante porteros mexicanos de nivel selección.

Por: Emmanuel Mondragón Síguenos en Google

Video Los goles de Paulinho a los porteros de Javier Aguirre en la Selección Mexicana

Si así lo decide Roberto Martínez, director técnico de Portugal, Paulinho se enfrentará por primera vez a México y con ello podría medirse a porteros que conoce por su paso con Toluca en la Liga MX.

Al actual delantero de los Diablos Rojos no le es indiferente anotarle a arqueros mexicanos de nivel selección nacional y así lo ha demostrado a lo largo de su paso por el torneo mexicano en donde no ha tenido problemas en anotarles a los porteros que ya han sido convocados por Javier Aguirre en su tercer ciclo como seleccionador.

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¿A qué porteros convocados por Javier Aguirre le ha anotado Paulinho?

Desde su llegada, Aguirre ha convocado a Luis Malagón, Raúl Rangel, Carlos Moreno, Carlos Acevedo, Guillermo Ochoa y Alex Padilla, y Paulinho ya le ha marcado a más de uno.

Malagón es el portero más goleado por el atacante de Toluca ya que le ha anotado dos goles. En tanto que el Tala Rangel, Carlos Acevedo y Carlos Moreno han recibido uno cada uno.

Goles anotados de Paulinho a los porteros del Tri

Luis Malagón

Apertura 2024 | Jornada 17 | Toluca 4-0 América

Apertura 2025 | Jornada 17 | Toluca 2-0 América

Tala Rangel

Apertura 2025 | Jornada 9 | Chivas 0-3 Toluca

Carlos Acevedo

Clausura 2025 | Jornada 14 | Toluca 2-1 Santos

Carlos Moreno

Apertura 2025 | Jornada 15 | Toluca 2-2 Pachuca

Paulinho no se ha enfrentado a Memo Ochoa

Por otra parte, sería la primera vez que se enfrente a Guillermo Ochoa, pues aunque Paulinho jugó toda su vida en Portugal no coincidió con el portero mexicano quien militó en el AVS en 2025 cuando Paulinho ya había dejado la Primeira Liga.