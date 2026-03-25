¡Cuidado! Paulinho ya ha 'vacunado' a los porteros de la Selección Mexicana
El delantero de Toluca ya sabe lo que es anotar ante porteros mexicanos de nivel selección.
Si así lo decide Roberto Martínez, director técnico de Portugal, Paulinho se enfrentará por primera vez a México y con ello podría medirse a porteros que conoce por su paso con Toluca en la Liga MX.
Al actual delantero de los Diablos Rojos no le es indiferente anotarle a arqueros mexicanos de nivel selección nacional y así lo ha demostrado a lo largo de su paso por el torneo mexicano en donde no ha tenido problemas en anotarles a los porteros que ya han sido convocados por Javier Aguirre en su tercer ciclo como seleccionador.
¿A qué porteros convocados por Javier Aguirre le ha anotado Paulinho?
Desde su llegada, Aguirre ha convocado a Luis Malagón, Raúl Rangel, Carlos Moreno, Carlos Acevedo, Guillermo Ochoa y Alex Padilla, y Paulinho ya le ha marcado a más de uno.
Malagón es el portero más goleado por el atacante de Toluca ya que le ha anotado dos goles. En tanto que el Tala Rangel, Carlos Acevedo y Carlos Moreno han recibido uno cada uno.
Goles anotados de Paulinho a los porteros del Tri
Luis Malagón
- Apertura 2024 | Jornada 17 | Toluca 4-0 América
- Apertura 2025 | Jornada 17 | Toluca 2-0 América
Tala Rangel
- Apertura 2025 | Jornada 9 | Chivas 0-3 Toluca
Carlos Acevedo
- Clausura 2025 | Jornada 14 | Toluca 2-1 Santos
Carlos Moreno
- Apertura 2025 | Jornada 15 | Toluca 2-2 Pachuca
Paulinho no se ha enfrentado a Memo Ochoa
Por otra parte, sería la primera vez que se enfrente a Guillermo Ochoa, pues aunque Paulinho jugó toda su vida en Portugal no coincidió con el portero mexicano quien militó en el AVS en 2025 cuando Paulinho ya había dejado la Primeira Liga.
Otro portero al que no llegó a enfrentarse Paulinho y que también llegó a ser convocado por Aguirre fue a Alex Padilla, pese a que tuvo una etapa en los Pumas.