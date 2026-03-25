Mundial 2026 Paulinho reporta con Portugal para enfrentar a México en el Estadio Banorte El delantero del Toluca se unió a la concentración de su selección en Riviera Maya y fue recibido cálidamente.

Video Así fue el recibimiento de Paulinho con Portugal tras seis años de ausencia

Paulinho ya reportó con la Selección de Portugal en la Riviera Maya para preparar el partido amistoso ante México que reinaugurará el Estadio Banorte esté sábado 28 de marzo.

El delantero del Toluca viajó a Cancún para después incorporarse a la selección que dirige Roberto Martínez que estará hospedada en uno de los resorts más exclusivos de Mayakoba, Riviera Maya, el mismo donde se hospedará la Selección de Uruguay durante el Mundial 2026.

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Los jugadores de Portugal le dieron una cálida bienvenida a Paulinho, especialmente Bruno Fernandes, estrella del Manchester United, que lo saludó con una sonrisa y un abrazo.

La selección lusa estará en Riviera Maya hasta el viernes para después viajar a Ciudad de México de cara al partido contra la Selección Mexicana del sábado por la noche.

Cabe recordar que, Paulinho regresó a la Selección de Portugal tras casi seis años de ausencia. El delantero solo ha disputado tres partidos con su selección, todos en noviembre del 2020, en los que registró dos goles.

Paulinho vuelve a Portugal como el delantero con más goles de todos los delanteros que ha contemplado Roberto Martínez en el último año, inclusive por encima de Cristiano Ronaldo.