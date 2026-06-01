    Mundial 2026

    Cristiano y Portugal iniciaron la misión Mundial con su concentración

    El conjunto lusitano encabezado por Ronaldo está listo para encarar la Copa del Mundo.

    Por:
    Alonso Ramírez
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    Video Cristiano inicia una nueva misión con Portugal

    Cristiano Ronaldo y Portugal dieron comienzo a su concentración de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026, así lo dieron a conocer a través de sus redes en donde aparecen varios jugadores.

    Después de conquistar la Liga de Arabia Saudita, el capitán lusitano, Cristiano Ronaldo arribó a las instalaciones de la Selección de Portugal.

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    CR7 colgó una foto en sus redes sociales en la que lo denominó bajo el nombre de una nueva misión con su escuadra nacional, claramente relacionándolo con el Mundial 2026.

    A su vez, Portugal hizo lo propio donde varios jugadores fueron capturados en foto tras su llegada a la concentración de la selección lusitana.

    Portugal tendrá dos partidos amistoso previo a su debut en la justa mundialista, el sábado 6 de junio se medirán contra Chile y el miércoles 10 frente a Nigeria.

    Los lusos son parte del Grupo K, junto al Congo, Colombia y Uzbekistán, su primer duelo será hasta el 17 de junio frente a la República Democrática del Congo.

    Video Convocados de Portugal para el Mundial 2026
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