Mundial 2026 Títulos y el palmarés completo que tiene la selección de Portugal La Seleção das Quinas ha conseguido todos sus títulos en los últimos 10 años gracias a Cristiano Ronaldo.

Video Convocados de Portugal para el Mundial 2026

La selección de Portugal de la mano de Cristiano Ronaldo ha sumado en su palmarés títulos que no había conseguido antes de la aparición del astro lusitano.

Si bien con Eusébio estuvieron a punto de alcanzar la gloria en el Mundial Inglaterra 1966 con un Tercer Lugar, las siguientes generaciones con Figo, Rui Costa y compañía no alcanzaron a despuntar.

PUBLICIDAD

Uno de los fracasos más importantes fue perder la Eurocopa 2004 en la que fueron locales y donde por primera vez jugó Cristiano Ronaldo con un subcampeonato ante la sorprendente Grecia.

TÍTULOS Y PALMARÉS HISTÓRICO DE PORTUGAL



La selección de Portugal solo tiene tres títulos oficiales, uno de Eurocopa y dos más de la UEFA Nations League, todas de la mano de Cristiano Ronaldo que jugará su sexta Copa del Mundo en el Mundial 2026.

La Seleção das Quinas tiene un Tercer Lugar en la Copa Confederaciones 2017, además de otros tres Tercer Lugar en la Euro, en las ediciones de 1984, 2000 y 2012.

Copa del Mundo - 0 títulos: un Tercer Lugar en 1966

- 0 títulos: un Tercer Lugar en 1966 Eurocopa - 1 título: 2016

- 1 título: 2016 UEFA Nations League - 2 títulos: 2019 y 2025