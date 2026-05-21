Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo es campeón de la Liga Saudí por primera vez con Al-Nassr CR7 anotó un doblete para ganar su primera Liga de Arabia Saudita; Al-Nassr acabó con una sequía de siete años.

Video El doblete de Cristiano Ronaldo para ganar la Liga Saudí con Al-Nassr

Con 41 años y a menos de un mes del Mundial 2026, Cristiano Ronaldo por fin se proclamó campeón de la Liga de Arabia Saudita con un doblete para liderar la victoria de 4-1 sobre el Damac en la última jornada.

Luego del dramático empate de último minuto contra el Al-Hilal, con un insólito autogol del portero brasileño Bento, la semana pasada, Al-Nassr necesitaba ganar por cualquier marcador al Damac para coronarse y evitar el título del Al-Hilal.

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Sadio Mané abrió el marcador con un cabezazo al minuto 33, Kingsley Coman aumentó la ventaja con disparo desde fuera del área al 51’, y Cristiano Ronaldo alejó los fantasmas con un golazo de tiro libre al 62’ después de que el Damac había descontado gracias a un penal por un error primario del Al-Nassr.

Cristiano Ronaldo logró su doblete al minuto 80 tras aprovechar un desvío rival en el área para llegar a 972 goles de su carrera y quedarse a 28 de la marca de los mil.

Al-Hilal también ganó su partido al derrotar 0-1 al Al-Feiha para llegar a 84 puntos, sin embargo, Al-Nassr alcanzó las 86 unidades para proclamarse campeón por primera vez desde el 2019.

¿Desde cuándo no era campeón Cristiano Ronaldo?

Tras perder la Final de la AFC Champions League Two hace unos días, Cristiano Ronaldo acabó con una sequía de títulos a nivel de clubes de tres años. CR7 ganó su primer título con Al-Nassr en 2023, fue el Campeonato de Clubes Árabes tras derrotar 1-2 en la Final al Al-Hilal con un doblete suyo.

Por su parte, Al-Nassr rompió una sequía de siete años sin ganar la Liga Saudí para empatar al Al-Ittihad con 10 campeonatos en el segundo lugar de los equipos más ganadores de Arabia Saudita, tabla que lidera Al-Hilal con 19 preseas.

Cristiano Ronaldo cerró la temporada Saudí con 28 goles en el tercer lugar de la tabla de goleo por detrás del inglés Ivan Toney (32) y el mexicano Julián Quiñones (33) que se proclamó campeón goleador.

El Bicho registró 30 goles y cinco asistencias en 37 apariciones de la temporada 2025-26 a un mes de que juegue el Mundial 2026 con Portugal en busca de ganar el único título que le falta a su carrera: la Copa del Mundo.

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Al-Nassr campeón: Palmarés de la Liga de Arabia Saudita