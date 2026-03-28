México 2026 México vs. Portugal: jugadores portan moño negro por el papá de Raúl Jiménez La Selección Mexicana lució en su uniforme el símbolo en señal de luto en honor al padre de Raúl Jiménez.

Por: José Mondragón Síguenos en Google

Video ¡Rinden homenaje al padre de Raúl Jiménez en México vs. Portugal!

México disputa su partido ante Portugal con su camiseta blanca, el segundo uniforme que el equipo usará en el Mundial 2026, pero con un detalle que ha llamado la atención de los aficionados.

En la manga de la camiseta se aprecia que llevan un moño negro, símbolo que se suele utilizar en señal de luto, motivo por el que lo llevan los jugadores en esta ocasión.

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¿Por qué México juega con un moño negro en la camiseta ante Portugal?

El motivo por el que México juega con un moño negro en la camiseta es en señal de luto por el reciente fallecimiento del padre del delantero Raúl Jiménez, Raúl Jiménez Vega.

Jiménez Vega falleció debido a complicaciones de salud el pasado 11 de marzo y fue una figura importante para el delantero mexicano, pues lo acompañó y estuvo al tanto de su desarrollo como futbolista.