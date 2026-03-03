    Mundial 2026

    FIFA revela el póster oficial para la Copa Mundial 2026 a 100 días

    El diseño es un collage con un futbolista como figura central, que simboliza la capacidad del futbol para unir el mundo.

    Por:Antonio Quiroga
    En el marco de los 100 días para el inicio del Mundial 2026 con el partido de México vs Sudáfrica, la FIFA reveló el póster oficial de la Copa del Mundo.

    A través de un comunicado se dio el anuncio de este póster que "plasma la esencia, la emoción y la unión que definen este histórico evento deportivo", que completa la colección de 16 pósters del torneo que se revelaron el año pasado.

    ¿CÓMO ES EL PÓSTER OFICIAL DEL MUNDIAL 2026?

    FIFA señala en el comunicado que el diseño es un collage con un futbolista como figura central, que simboliza la capacidad del futbol para unir el mundo.

    Los tres artistas que se unieron para conformar este póster son Carson Ting (Canadá), Minerva GM (México) y Hank Willis Thomas (Estados Unidos), en una obra que destaca la conexión y la unión del torneo.

    El póster contiene varias figuras representativas de la cultura de México, Estados Unidos y Canadá, anfitriones del Mundial 2026, así como los colores que también fueron plasmados en el balón Trionda; rojo, verde y azul.

    Para México se hace alusión con una persona con máscara de lucha libre, otra con sombrero de mariachi, otro con una trompeta, el águila de la bandera nacional y uno más con una bandera en el cachete como tipo sello.

    Para Canadá aparece el alce, un oso, un pájaro carpintero y en rojo los números que representan al Mundial 2026; para Estados Unidos destacan los colores de la bandera estadounidense y sus colores representativos; blanco, rojo y azul, entre varias estrellas.

    "Dentro de 100 días, la FIFA dará la bienvenida en Norteamérica a aficionados de todo el mundo para presenciar el mayor espectáculo del futbol. El póster oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026 refleja la energía, la diversidad y la pasión compartida por el futbol que definirán la edición más inclusiva en la historia de la competencia.

    "Desde el inicio del torneo hasta el silbatazo final, miles de millones de aficionados en los estadios y en cada continente vivirán momentos que trascienden el futbol y celebrarán la unión entre culturas en un escenario global", expresó Gianni Infantino, presidente de la FIFA.

    Video ¿A qué no te los sabías? 100 datos a 100 días del Mundial 2026
    Mundial 2026

