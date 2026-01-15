    Mundial 2026

    Chivas vuelve a ser base de la Selección Mexicana por primera vez en años

    Ningún equipo aporta tantos jugadores como Chivas para la primera lista del año en el Tri, algo novedoso en la Selección Mexicana.

    Por:Fernando Vázquez
    Video Javier Aguirre sorprende con inesperada primera convocatoria de 2026

    Javier Aguirre, director técnico de la Selección Mexicana, dio a conocer la primera lista del 2026 en un año que será marcado por el Mundial y, ante ello, la gran novedad es que Chivas es la base de la Selección Mexicana.

    Son ocho los jugadores que tiene el Guadalajara para los partidos amistosos ante Panamá y Bolivia: Raúl Rangel, Richard Ledezma, Bryan González, Luis Romo, Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado, Ángel Sepúlveda y Armando 'Hormiga' González; ningún otro equipo aporta más al conjunto tricolor.

    Este hecho es algo atípico para la Selección Mexicana y para el Rebaño, ya que no es común que los rojiblancos sean el equipo que más aporte al combinado nacional.

    LA ÚLTIMA VEZ QUE CHIVAS FUE BASE DE LA SELECCIÓN MEXICANA


    Ya con Javier Aguirre al mando de la Selección Mexicana, el Tri disputó la Concacaf Nations League 2025 con tres jugadores de Chivas, el equipo que más aportó, aunque sería complicado considerar que el Guadalajara fue la base del Tri en esa ocasión ya que América también aportó a tres elementos.

    Fue en la Copa América 2024, con Jimmy Lozano como director técnico, la última vez que en realidad, Chivas representó la base de la Selección Mexicana.

    El Rebaño aportó cuatro jugadores en aquella ocasión, más elementos que cualquier equipo: Tala Rangel, Chiquete Orozco, Roberto Alvarado, Fernando Beltrán.

