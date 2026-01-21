    Mundial 2026

    ¿Se pierde el Mundial? Esto dijo Javier Aguirre sobre Chucky Lozano

    El estratega del Tri reveló que tuvo una conversación con el atacante mexicano.

    Video ¿Esperanza para 'Chucky' Lozano? Esto dijo Javier Aguirre en conferencia

    Javier Aguirre no le cerró la puerta a Hirving Lozano para el Mundial del 2026, sin embargo, señaló que le gustaría que el futbolista tuviera minutos ya que eso le daría más argumentos para que pueda ser considerado en la lista final.

    En conferencia de prensa el estratega de la Selección Mexicana que el ‘Chucky’ tiene la última palabra sobre su futuro con el combinado tricolor.

    “He hablado con él (Lozano), la conversación es privada evidentemente, pero tengo más argumentos si están jugando, él y cualquiera. Entiendo situaciones personales si están en Europa, pero me gustaría que el jugador estuviera en forma, es difícil, aun así, soy de los que creen que aun estando en la banca, los entrenamientos son exigentes, el hecho de ir a otro país, otro clima, alimentación, te condiciona, te alerta y te despierta los cinco sentidos, o que te hablen en holandés, no es fácil, y eso los obliga a ser mejores, yo pienso que es su decisión, él tendrá qué pensar en todo lo que esto implica y veremos qué sucede", indicó Javier Aguirre.

    Cabe destaca que Hirving Lozano fue descartado por el San Diego FC para la siguiente temporada de la MLS por lo que el futbolista tendría que buscar cabida en otro equipo para mantener posibilidades de jugar el Mundial.

    AGUIRRE SOBRE FIDALGO: “NO LE CIERRO LA PUERTA A NADIE”

    Javier Aguirre no quiso tocar el tema de la posible convocatoria de Álvaro Fidalgo en los próximos meses, pero indicó que mientras sean elegibles algunos futbolistas no le cierran la puerta a nadie.

    "No puedo hablar de jugadores que no están (Fidalgo), tendría qué hablar de 450, pero si son mexicanos y están en buen nivel, aun así pues no te caben, pero son elegibles, intentaremos ser justos, pero esto se ha hablado del tema, esto da vueltas, es muy dinámico, salen lesiones, no le cierro la puerta de la selección a nadie", mencionó el ‘Vasco’.

