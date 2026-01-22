Mundial 2026 Rivalidad que crece ¡Polémicas arbitrales entre México y Panamá! La rivalidad entre el Tricolor y el cuadro canalero ha crecido en los últimos años debido a polémicas decisiones arbitrales.

Video ¿Quién tuvo la razón? Polémicas arbitrales entre México y Panamá

Con miras a llegar al Mundial de 2026 de la mejor manera , la Selección Mexicana enfrentará, en partido amistoso a su similar de Panamá este próximo 22 de enero en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, en un encuentro que en los últimos años ha generado grandes polémicas.

RUMBO AL MUNDIAL 2022

PUBLICIDAD

La más reciente de ellas se dio durante el Octagonal Final de la Concacaf rumbo al Mundial de Qatar, en un partido en el que el Tri se encontraba urgido de la victoria y no lograba hacerle daño a unos canaleros que habían saltado a la cancha del Estadio Azteca con la firme intención de dar la sorpesa.

Ya cuando todo indicaba que todo terminaría en un empate sin goles, a los 78 minutos Diego Lainez cayó en el área en una jugada en la que aún existe la duda de si hubo contacto, pero el silbante Iván Arcides Barton, sin dudarlo, decidió marcar la pena máxima para que Raúl Jiménez le otorgara los tres puntos a los comandados por Gerardo 'Tata' Martino aquel 2 de febrero.

COPA ORO 2009

Otro momento que no solamente generó polémica, sino incluso gran indignación ocurrió el 9 de julio de 2009, en esta ocasión no fue precisamente dentro de la cancha, sino en el área técnica de la Selección Mexicana donde el involucrado fue el estratega tricolor en ese entonces, Javier Aguirre.

Durante el encuentro de la Copa Oro entre México y Panamá, cuando el jugador panameño Ricardo Phillips pasaba por el área técnico, el 'Vasco' Aguirre le propinó una patada, lo que más adelante derivó en un juego más ríspido entre ambas escuadras, mismas que terminaron en una trifulca en la cancha, finalmente el encuentro terminó empatado a un tanto.

COPA ORO 2015

La más grande polémica entre México y Panamá tuvo lugar en las Semifinales de la Copa Oro 2015, en la que el arbitraje se convirtió en protagonista del partido y blanco de todo tipo de críticas en este encuentro crucial para ambos conjuntos.

PUBLICIDAD

Corría el minuto 88' y el cuadro Tricolor caía ante los canaleros 1-0 y todo indicaba que no irían a la Final, sin embargo, en ese momento el silbante estadounidense Mark Geiger marcó uno de los penales más inverosímiles de la historia de Concacaf.

En una disputa por el balón con Carlos Esquivel en el área, Roman Torres cayó de espaldas sobre el esférico, lo que el silbante consideró como una mano causando gran indignación y protestas panameñas que se alargaron durante más de 10 minutos, acciones que no cambiaron la decisión que terminó en gol de Andrés Guardado.

El empate provocó los tiempos extra, mismos que terminaron en victoria de la Selección Mexicana en otro penal, con menor polémica, pero que también fue cobrado por El Principto.