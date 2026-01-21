    Mundial 2026

    La épica narración de Paco Villa en la chilena de Raúl Jiménez vs. Panamá

    México y Panamá se vuelven a enfrentar de cara a un Mundial, pero en circunstancias distintas.

    Por:Juan Regis
    add
    Video La chilena de Raúl Jiménez que desató la épica narración de Paco Villa

    Cada vez que México y Panamá se enfrentan de cara a una Copa del Mundo es inevitable no recordar aquella épica chilena de Raúl Jiménez que detonó una de las mejores narraciones de Paco Villa en la historia del futbol mexicano.

    En ese entonces, en las eliminatorias del Mundial Brasil 2014, México recibía a los canaleros en el Estadio Azteca con la presión de ganar como diera lugar para soñar con la clasificación.

    Fiel a su tradición de sufrimiento y dramatismo, la Selección Mexicana perdió la ligera ventaja de un gol a menos de diez minutos del final que los dejaba casi eliminados de la Copa del Mundo.

    Fue entonces que cinco minutos después, Javier 'Chicharito' Hernández inició un contragolpe por la banda, pasó el balón a Fernando Arce y este centró al área grande donde Raúl Jiménez controló en dos tiempos para impactar de 'chilena' y mandar anotar el 2-1 defnitivo de manera dramática.

    La anotación desató una de las mejores narraciones del cronista Paco Villa:

    "¡Golazo, golazo, increíble, Jiménez! ¡Gol, gol que grita Méxicoooo! ¡Qué bárbaro! De esto no recuerdo nunca. Llórenlo, grítenlo. Jiménez el día de hoy el futbol mexicano te la debe. Qué gol acabas de marcar".

    Pese a la apretada victoria y golazo de Raúl Jiménez, la Selección Mexicana únicamente logró alcanzar el repechaje en la última jornada del hexagonal con todo y derrota de 2-1 ante Costa Rica.

    En realidad por un inesperado triunfo de Estados Unidos ante Panamá.

    El cuadro de las barras y las estrella caía 2-1 en aquel duelo, pero Graham Zusi y Aaron Johannsson dieron la vuelta al juego cuando ya se había rebasado el minuto 90.

