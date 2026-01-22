    Mundial 2026

    ¡Falta el 10! México sorprende con la alineación ante Panamá

    ¿A Gilberto Mora? El conjunto mexicano 'reserva' el dorsal especial para el duelo ante el conjunto canalero.

    Por:Fernando Vázquez
    add
    Síguenos en Google
    Video ‘Tala’ Rangel afirma que Ochoa sigue en la pelea por un lugar en el Mundial.

    La Selección Mexicana sorprendió con la alineación presentada para su partido ante Panamá que es el primero que disputa en este 2026, año mundialista.

    Más sobre Mundial 2026

    Rivalidad que crece ¡Polémicas arbitrales entre México y Panamá!
    2 mins

    Rivalidad que crece ¡Polémicas arbitrales entre México y Panamá!

    Seleccion Mexico
    Horario y dónde ver México vs. Panamá, partido amistoso rumbo al Mundial 2026
    1 mins

    Horario y dónde ver México vs. Panamá, partido amistoso rumbo al Mundial 2026

    Seleccion Mexico
    Javier Aguirre revela dos nombres que llevan la delantera en convocatoria para el Mundial 2026
    2 mins

    Javier Aguirre revela dos nombres que llevan la delantera en convocatoria para el Mundial 2026

    Seleccion Mexico
    ¿Se pierde el Mundial? Esto dijo Javier Aguirre sobre Chucky Lozano
    2 mins

    ¿Se pierde el Mundial? Esto dijo Javier Aguirre sobre Chucky Lozano

    Seleccion Mexico
    La épica narración de Paco Villa en la chilena de Raúl Jiménez vs. Panamá
    1 mins

    La épica narración de Paco Villa en la chilena de Raúl Jiménez vs. Panamá

    Seleccion Mexico
    FIFA da veredicto sobre Richard Ledezma y Brian Gutiérrez: ¿juegan para México?
    1 mins

    FIFA da veredicto sobre Richard Ledezma y Brian Gutiérrez: ¿juegan para México?

    Seleccion Mexico
    Ex de Real Madrid da fuertes palabras sobre Santi Gimenez: "Está sufriendo"
    1 mins

    Ex de Real Madrid da fuertes palabras sobre Santi Gimenez: "Está sufriendo"

    Seleccion Mexico
    Gilberto Mora es baja de la Selección Mexicana para amistosos en enero
    1 mins

    Gilberto Mora es baja de la Selección Mexicana para amistosos en enero

    Seleccion Mexico
    ¿Germán Berterame o Armando 'Hormiga' González? La duda rumbo al Mundial 2026
    1 mins

    ¿Germán Berterame o Armando 'Hormiga' González? La duda rumbo al Mundial 2026

    Seleccion Mexico
    Wesley Sneijder reabre la herida del Mundial 2014: “¡No era penal"
    1 mins

    Wesley Sneijder reabre la herida del Mundial 2014: “¡No era penal"

    Seleccion Mexico

    Fuera de Fecha FIFA, Javier Aguirre dispone únicamente a jugadores de la Liga MX y la MLS para este encuentro ante los 'Canaleros' y ante Bolivia el próximo domingo, sobre todo debido a que no hay un dorsal '10' entre el conjunto mexicano para esta ocasión.

    PUBLICIDAD

    El dorsal, por lo general otorgado al jugador más talentoso de un equipo, por lo general a un enganche, bien se pudo 'guardar' para Gilberto Mora, aunque él no ocupa precisamente esa posición. Mora está lesionado por pubalgia y es baja para esta convocatoria.

    De esta forma, el 11 titular de México ante Panamá es el siguiente:

    Raúl Rangel Richard Ledezma Víctor Guzmán Eduardo Águila Bryan González Luis Romo Obed Vargas Marcel Ruiz Brian Gutiérrez Germán Berterame Roberto Alvarado.

    Relacionados:
    Mundial 2026México 2026

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    Tráiler: El Mochaorejas
    El hilo rojo
    Oríllese a la orilla
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX