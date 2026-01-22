Mundial 2026 ¡Falta el 10! México sorprende con la alineación ante Panamá ¿A Gilberto Mora? El conjunto mexicano 'reserva' el dorsal especial para el duelo ante el conjunto canalero.

Video ‘Tala’ Rangel afirma que Ochoa sigue en la pelea por un lugar en el Mundial.

La Selección Mexicana sorprendió con la alineación presentada para su partido ante Panamá que es el primero que disputa en este 2026, año mundialista.

Fuera de Fecha FIFA, Javier Aguirre dispone únicamente a jugadores de la Liga MX y la MLS para este encuentro ante los 'Canaleros' y ante Bolivia el próximo domingo, sobre todo debido a que no hay un dorsal '10' entre el conjunto mexicano para esta ocasión.

PUBLICIDAD

El dorsal, por lo general otorgado al jugador más talentoso de un equipo, por lo general a un enganche, bien se pudo 'guardar' para Gilberto Mora, aunque él no ocupa precisamente esa posición. Mora está lesionado por pubalgia y es baja para esta convocatoria.

De esta forma, el 11 titular de México ante Panamá es el siguiente: