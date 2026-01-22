¡Falta el 10! México sorprende con la alineación ante Panamá
¿A Gilberto Mora? El conjunto mexicano 'reserva' el dorsal especial para el duelo ante el conjunto canalero.
La Selección Mexicana sorprendió con la alineación presentada para su partido ante Panamá que es el primero que disputa en este 2026, año mundialista.
Fuera de Fecha FIFA, Javier Aguirre dispone únicamente a jugadores de la Liga MX y la MLS para este encuentro ante los 'Canaleros' y ante Bolivia el próximo domingo, sobre todo debido a que no hay un dorsal '10' entre el conjunto mexicano para esta ocasión.
El dorsal, por lo general otorgado al jugador más talentoso de un equipo, por lo general a un enganche, bien se pudo 'guardar' para Gilberto Mora, aunque él no ocupa precisamente esa posición. Mora está lesionado por pubalgia y es baja para esta convocatoria.
De esta forma, el 11 titular de México ante Panamá es el siguiente:
Raúl Rangel Richard Ledezma Víctor Guzmán Eduardo Águila Bryan González Luis Romo Obed Vargas Marcel Ruiz Brian Gutiérrez Germán Berterame Roberto Alvarado.