    Mundial 2026

    Raúl Jiménez acepta que el Mundial 2026 tiene el grado de revancha

    El delantero de la Selección Mexicana sabe que el Mundial en casa será el momento que ha esperado durante varios años.

    Por:Erick Morales Baca
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    Video Así se visualiza Raúl Jiménez en la Copa del Mundo

    Ya con el Mundial 2026 muy cerca y previo al duelo ante Australia c omo parte de la preparación , Raúl Jiménez acepta que es el momento de demostrar que tiene el liderazgo suficiente para llevar a la Selección Mexicana por buen camino en esta justa.

    "Quiero demostrar que puedo seguir siendo el líder del campo, y dar lo mejor".

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    Recordando lo sucedido en Qatar 2022, donde el Tri fue eliminado en fase de grupos y donde no llegó en plenitud, el delantero aceptó que será como una revancha en la que deberá demostrar sus capacidades.

    "Creo que sí (es una revancha por el Mundial anterior), es un momento de demostrar de lo que soy capaz de hacer, ofrecer a la selección y aprovechar al máximo lo que pueda vivir".

    A pesar de su exitosa carrera como futbolista, Raúl Jiménez aún está lleno de sueños y metas por cumplir y uno de ellos espera que se cumpla en el primer encuentro de la Selección Mexicana en el Mundial, ante Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México.

    " He soñado con iniciar ese partido (contra Sudáfrica), anotar el primer gol, incluso he soñado con levantar la copa, pero paso a paso".

    RAÚL JIMÉNEZ MANDA MENSAJE A LA HORMIGA

    Raúl Jiménez, al ser ya un jugador consolidado, también mira a su alrededor y mira al futuro de la Selección Mexicana, uno de ellos Armando 'La Hormiga' González, a quien le admira su forma de vivir el futbol y le pide seguir así.

    "Esas ganas de querer estar en el campo, de querer cada jugada hacer un gol y que nunca pierda la fe (Hormiga), va a tener las oportunidades y hay que aprovecharlas".

    Video El mensaje de Raúl Jiménez a la 'Hormiga' González
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