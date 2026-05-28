México 2026 Javier Aguirre perfila a adelantar la lista definitiva de México para el Mundial 2026 De acuerdo con información de Mauricio Ymay esta es la fecha en la que se dará la lista definitiva de 26 jugadores de la Selección Mexicana.

Video El domingo se conocerá la lista definitiva del Tri

Varias selecciones dieron a conocer sus convocatorias definitivas para el Mundial 2026, algunas de ellas aún tienen la prelista y deberán hacer un corte hasta del 1 de junio próximo, fecha límite impuesta por la FIFA para entregar las listas.

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Será después del partido amistoso ante la Selección de Australia cuando ‘Vasco’ Aguirre tenga mayor claridad respecto a los jugadores que convocará para integrar la plantilla de 26 elementos que debe entregar a la FIFA.

HAY NUEVA FECHA EN LA QUE SE CONOCERÁ LA CONVOCATORIA DEFINITIVA DE LA SELECCIÓN MEXICANA PARA EL MUNDIAL 2026

De acuerdo con información de Mauricio Ymay en Tricolor al Día de TUDN, será instantes después del partido ante los Socceroos cuando Javier Aguirre tenga definida su lista y un día después se dará a conocer de manera oficial a todos.

“ Tendrá el sábado, una vez que acabe el partido, que cerrar la libreta y decir estos son los 26 futbolistas. El domingo es muy probable que todos sepamos quiénes son esos 26, no el lunes. El domingo”, enfatizó Mauricio Ymay.