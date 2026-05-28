Mundial 2026 Johan Vásquez habla de su futuro y su vida en el futbol de Italia El defensa central de la Selección Mexicana tiene clara su actualidad en el futbol, pero sobre el futuro tiene una visión distinta.

Video Johan Vásquez visualiza de esta forma su futuro en el futbol

Muy cerca de enfrentar a Australia en duelo de preparación para el Mundial 2026, Johan Vásquez deja claro que su puesto no está asegurado en la Selección Mexicana, ya que existen muchos jugadores que saben hacerlo y bien.

"No creo que sea el único, muchos compañeros pueden jugar de central, trato de dar seguridad, creo que es una de mis fuerzas como defensor, a final de cuentas, estamos a poco del Mundial y trataré de dar esa seguridad para los objetivos finales".

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Sobre un a eventual salida del Genoa del futbol de Italia, para realizar un cambio de equipo, el defensa central afirmó no tener claro más que su presente, mismo en el que se encuentra contento.

"No tengo claro, no sé el futuro, pero soy feliz donde estoy".

Ya habituado al futbol de la Serie A, Johan Vásquez aceptó que hubo interés del Inter de Milán por él, sin embargo confesó que no hubo nada más serio al respecto.

"Hubo algo (Inter), hasta ahí quedó, pero nada. Lo hablo con mi mujer, mis hijos nacieron allá, no digo que quiero vivir toda la vida allá, el momento que estoy viviendo estoy feliz en la ciudad, mañana no lo sé, luego podremos hablar de eso".

JOHAN VÁSQUEZ ACEPTA QUE HAY PRESIÓN

Al tocar el tema del Mundial 2026 y el grupo en el que competirá la Selección Mexicana a lado de Corea, Sudáfrica y Chequia, Johan Vásquez advirtió que no será sencillo, pero deben pensar lo que se hará partido a partido.

" Es un grupo difícil, son tres selecciones distintas para mí, ser inteligentes y hablamos de Corea, de Chequia, pero hay que ir paso a paso, nos jugamos mucho el primer partido, son partidos de vida o muerte".

Para el defensa central del Tricolor sí existe presión para esta Copa del Mundo de la FIFA, principalmente por lo sucedido en Qatar 2022, donde quedaron eliminados en fase de grupos.

"Sí, creo que sí (hay presión), depende de cómo queramos verlo, me tocó el Mundial pasado, entendemos el contexto de lo que es México, queremos hacer las cosas diferentes, mi pensamiento es eso, no queremos dejar esta oportunidad, la presión es lo que te hace crecer como persona y futbolista".