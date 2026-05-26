México 2026 La posible alineación de México vs. Australia en amistoso rumbo al Mundial 2026 La posible alineación de México vs. Australia en partido amistoso rumbo al Mundial 2026



Video La posible alineación de México para el juego ante Australia

México vs. Australia es el segundo de tres partidos amistosos que tiene Javier Aguirre en el cierre de su preparación hacia el Mundial 2026, del cual formará parte en el juego de inauguración el próximo 11 de junio en el Estadio Banorte, ahora Estadio Ciudad de México.

La Selección Mexicana se enfrentó en Puebla a Ghana al cual venció con contundente 2-0 en el primero de tres juegos con los cuales cerrará ante Serbia el jueves 4 de junio en el Estadio Nemesio Diez de Toluca.

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Ya con el equipo prácticamente completo, donde los jugadores que militan en Europa ya concentrarán con el conjunto mexicano, ‘Vasco’ Aguirre contará con varias opciones para hacer frente al partido frente a los Socceroos.

Gibrán Araige y Mauricio Ymay lanzaron sus respectivas probables alineaciones en el programa Tricolor al Día de TUDN para el juego México vs. Australia donde ambos coinciden con ‘Tala’ Rangel como titular en la portería y el sparring Alejandro Gómez en la central.

Edson Álvarez, Gilberto Mora, Orbelín Pineda y Alexis Vega también coinciden en las probables alineaciones de México ante Australia por parte de los reporteros del Tricolor.

La probable alineación de Mauricio Ymay para el México vs. Australia:

‘Tala’ Rangel

Israel Reyes

Edson Álvarez

Alejandro Gómez

Jesús Gallardo

Erik Lira

Gilberto Mora

Álvaro Fidalgo

Orbelín Pineda

Alexis Vega

Guillermo Martínez

La probable alineación de Gibrán Araige para el México vs. Australia: