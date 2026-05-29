México 2026 César Montes resalta la fortaleza defensiva del Tri rumbo a la Copa Mundial El defensor del Lokomotiv de Rusia habló en exclusiva con TUDN sobre las expectativas mundialistas del equipo tricolor.

Por: José Moreno Síguenos en Google

Video César Montes destaca fortalezas y debilidades en el Tri

La Selección Mexicana continúa afinando detalles rumbo a sus próximos compromisos internacionales y uno de los futbolistas que vive un gran momento es César Montes. El defensor habló sobre la fortaleza defensiva que ha construido el combinado nacional, especialmente junto a Johan Vásquez.

La dupla mexicana de defensores poco a poco se ha consolidado como la titular en la zaga central del equipo de Javier Aguirre.

PUBLICIDAD

Montes resaltó la confianza que ambos han generado dentro del terreno de juego gracias a la continuidad y los buenos resultados defensivos que ha tenido el equipo en los últimos partidos, indicó el jugador del Lokomotiv de Moscú en Rusia.

“Creo que en el proceso hemos reafirmado que hemos hecho las cosas bien juntos, muchas porterías a cero, eso nos brinda confianza en los dos. Espero que él haya dicho lo mismo de mí, es capitán en Italia y sigue creciendo”, comentó Montes en charla con TUDN.

La dupla entre ambos defensores se ha convertido en una de las más sólidas del proceso rumbo a la Copa Mundial FIFA 2026, principalmente por el buen momento que atraviesan en el futbol europeo.

“Los europeos no han ganado en el Azteca”

Montes también habló sobre la ventaja que podría representar disputar la Copa del Mundo en territorio mexicano, destacando el peso histórico que tiene el Estadio Ciudad de México frente a selecciones europeas.

“Creo que muchísima ventaja de jugar en casa. Los europeos no han ganado en el Azteca, nos ha ido bien, es algo que juega a nuestro favor”, señaló el zaguero mexicano.

César Montes elogió el talento de Gilberto Mora

Otro de los temas que tocó el defensor fue el crecimiento de Gilberto Mora, una de las jóvenes promesas que más expectativa genera dentro del futbol mexicano.

“Lo que todos vemos es un gran talento que pocas veces se da. Hay que aprovecharlo, muchas condiciones a pesar de la corta edad. El techo que él quiera poner, es especial y hay que aprovecharlo ya que es mexicano”, expresó.