Mundial 2026 Raúl Jiménez y 'Chino' Huerta llegan a la concentracion de la Selección Mexicana El delantero del Fulham y el extremo del Anderlecht se integran a la concentración del conjunto dirigido por Javier Aguirre.

Video Así fue captado Raúl Jiménez a su llegada al Tri

Raúl Jiménez, delantero del Fulham y la Selección Mexicana, se integró a los trabajo del Tri en California, todo de cara al partido amistoso de México ante Australia de este sábado.

El Tri está en Pasadena como parte de sus trabajos rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 26 y, de hecho, este encuentro ante el conjunto oceánico significará su 'despedida' de suelo estadounidense antes de encarar el magno certamen.

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La Selección Mexicana había anticipado que Raúl Jiménez sería el último elemento en integrarse al Tri, junto con el 'Chino' Huerta, quien llegó al hotel de concentración del equipo dirigido por Javier Aguirre unos minutos después de que lo hiciera el 'Lobo' de Tepeji.

Raúl Jiménez llega a la concentración de México después de cumplir una temporada con altibajos con el Fulham, mientras que el estado físico de Huerta no es del todo seguo después de que superara una lesión.

Javier Aguirre, director técnico de la Selección Mexicana, tiene ya prácticamente definida su lista de elementos que asistirán al magno certamen veraniego. Actualmente, hay dos 'sparrings' en la concentración del Tri: Kevin Castañeda y Jesús Alejandro Gómez.