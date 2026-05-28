México 2026 El sector con mayor fortaleza de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo Los ex técnicos del Tri, Juan Carlos Osorio y Miguel Herrera coinciden que el sector del medio campo es el más fuerte, que tiene el ‘Vasco’.

Por: Baudelio García Espinosa Síguenos en Google

Video El sector con mayor fortaleza de la Selección Mexicana

Tener en un mismo espacio de análisis a dos entrenadores que han dirigido a la Selección Mexicana, es algo que pocas veces se puede ver y sobre todo que externen sus puntos de vista del actual e quipo que dirige Javier ‘Vasco’ Aguirre.

David Faitelson, analista de TUDN, logró juntarlos para compartir puntos de vista en el programa Faitelson sin Censura. Llamó la atención en que ambos estrategas consideran el medio campo, la fortaleza del Tri, a lo que Osorio señaló a los centrocampistas, para conformar un buen bloque, a lo que Miguel Herrera s ecundó al destacar la fortaleza del medio campo del equipo nacional.

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“Contamos con dos centrales de categoría, pero hay un Romo que puede jugar en esa posición, un Edson, un Reyes, eso le permite a Javier contar con variantes, un lateral que puede jugar por derecha como Reyes, son parte de las variantes que puede tener el estratega”, señaló el ‘Piojo’ Herrera.

“Es necesario el llenar en dos jugadores por posición, a lo mejor tiene más gente en otras posiciones, en lugar de tener ocho volantes tiene 10, p ero sabe que dos de ellos pueden jugar de centrales y completa la lista de atrás, adecuarse a lo que tienes”, explicó Herrera.

Gilberto Mora debe irse a Europa: Osorio

El estratega colombiano recordó el momento en el que vio por vez primera a Gilberto Mora, cuando dirigía a Xolos, al papá le da todo el crédito que tiene el futbolista. “Hicimos una práctica a media semana con los Sub-17 y ahí le vi dos tres cosas, la cuarta y quinta vez que lo vi, me llamó mucho la atención, su control de balón, el giro, el no perder la pelota y pensé que este muchacho tiene todo el talento”, agregó Osorio.