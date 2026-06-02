Mundial 2026 Rafael Márquez prepara a su equipo para tomar a la Selección Mexicana rumbo al 2030 El actual auxiliar técnico de Javier Aguirre ya piensa en sus auxiliares técnicos para cuando se quede al frente del Tri.

Video Rafa Máquez planea el Mundial 2030 con este cuerpo técnico

La Selección Mexicana esta muy cerca de debutar en el Mundial 2026 ante Sudáfrica, sin embargo, aún sin saberse los resultados que se obtendrán, Javier Aguirre no continuaría al frente del equipo una vez concluida su participación, sino que lo haría Rafael Márquez.

Ante esto, el actual auxiliar técnico del Vasco ya piensa en tener un equipo completo para cuando sea su turno de tomar las riendas del equipo Tricolor, por lo que, de acuerdo a información de Francisco Arredondo en el programa de Línea de 4 de TUDN, incluso ya le pidió a Aguirre quedarse con su preparador físico.

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"Está conformando su equipo de trabajo, ya le pidió al 'Vasco' Aguirre a su preparador físico, obviamente le pidió el Vasco que no, entonces Rafa está preparando a su cuerpo técnico".

A pesar de que el histórico 4 de la Selección Mexicana no podrá contar con los servicios de Pol Lorente, preparador físico de Javier Aguirre, ya tiene en la lista de auxiliares para dirigir a la Selección Mexicana a gente como Andrés Guardado y Alfredo Talavera.

"Parte de su cuerpo técnico serían Guardado, Talavera y gente con la que ha ido desarrollando y hasta Aarón Galindo, quien tiene una muy buena relación con el mismo Rafa, ya que cuando están en España se reúnen muy seguido", destacó el mismo Arredondo.