    Mundial 2026

    Guillermo Ochoa agradece volver a la Selección Mexicana

    El portero afirma que vestir la casaca de la Selección Mexicana es un privilegio y un sueño que ha podido vivir varias veces.

    Por:Erick Morales Baca
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    Video Ochoa sobre jugar con el Tri: “Es un privilegio”

    Dentro de los jugadores que Javier Aguirre ha convocado desde que asumió la dirección técnica de la Selección Mexicana, uno de los que más ha generado polémica y críticas, tanto positivas como negativas es Guillermo Ochoa.

    Para algunos, el portero ya es demasiado grande para se convocado al cuadro Tricolor y debería permitir el paso a las nuevas generaciones, pero para otros, el cancerbero cuenta con la experiencia necesaria para jugar su sexto Mundial y aún está en condiciones físicas de hacerlo.

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    Nadie tiene una verdad absoluta respecto a esta división de opiniones, para la que no tiene dudas respecto a Paco Memo es la afición, misma que lo ha respaldado en todo momento e, incluso, cuando entró ante Australia, lo ovacionó.

    Y ese cariño y respaldo que recibe Guillermo Ochoa es el que le da fuerza para seguir mirando al frente, para continuar con sus proyectos y no claudicar en su búsqueda de vestirse de la Selección Mexicana y asistir a una nueva Copa Mundial.

    "Hay sueños que se cumplen una vez. Y hay privilegios que la vida te permite vivir una y otra vez. Volver a vestir esta camiseta sigue siendo uno de ellos. El recibimiento de anoche me recordó por qué todo ha valido la pena… Gracias por acompañarnos en este camino", publicó en su cuenta de Instagram Ochoa.

    Guillermo Ochoa ha sido un constante en la portería de la Selección Mexicana y, a sus casi 41 años, estará asistiendo a su sexta Copa Mundial de la FIFA.

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