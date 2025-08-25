Video No deja el futbol: ¡Guardado regresa a Europa para una nueva aventura!

Andrés Guardado dejó México tras jugar un año y medio en León y después de anunciar su retiro para emprender una nueva aventura en Europa.

Su esposa, Sandra de la Vega, reveló que regresaron a Sevilla, España, para que el Principito comience su curso de entrenador tras 20 años de una exitosa carrera como jugador.

PUBLICIDAD

Además, confesó que el histórico futbolista del Tri estuvo muy cerca de reforzar a Cruz Azul para el Apertura 2025 e incluso tuvo una oferta de Miami, aunque no detalló si se trataba del Inter Miami de Lionel Messi y compañía.

“A Andrés le ofrecieron ir a Cruz Azul a jugar, le emociono el sentir que un equipo importante en México lo buscara, otra opción era irse a Miami a trabajar y la otra era regresar a Sevilla donde está nuestra casa y Andrés tiene negocios.

“Estábamos esperando un poco lo de Cruz Azul, luego le latió mucho todo el tema de Miami, por la vida ahí, empezamos a buscar casa, colegio… pero en una noche salió lo de estudiar de entrenador. Su sueño es seguir dentro del futbol”, contó De La Vega en historias de Instagram.

Andrés Guardado busca seguir los pasos de Rafa Márquez que estudió en España y posteriormente fue tomado en cuenta por el Barcelona antes de ser auxiliar de Javier Aguirre en la Selección Mexicana, a la que dirigirá después del Mundial 2026.

“En España hay una escuela, en Madrid, donde la gente que tiene ciertos partidos oficiales con su selección puede estudiar ahí. Él quiere estudiar ahí porque es donde salen los mejores, por eso decide venirse, para obtener el certificado y a ver qué puertas se le abren”, añadió la esposa del Principito.

Guardado disputó 38 partidos con León con saldo de dos goles y una asistencia.