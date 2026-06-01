Mundial 2026 El emotivo mensaje de Gil Mora tras ser convocado: "Hoy soy el más feliz" El mediocampista compartió en sus redes sociales una peculiar fotografía tras ser convocado por el Tri.

Video Sorpresa: ¡Chespirito da la lista oficial de México para el Mundial 2026!

Después de que se diera a conocer de manera oficial la lista de convocados de la Selección Mexicana para el Mundial 2026, Gilberto Mora reaccionó a su llamado con un emotivo mensaje.

A través de su cuenta de Instagram, el mediocampista compartió una peculiar fotografía con un mensaje que recibió muchos elogios por parte de los aficionados.

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“Una vez tuve un sueño, poder jugar con mi selección en un mundial"

“Hoy soy el más feliz porque ese sueño se hará realidad. Gracias Dios por ayudarme a cumplir mis sueños y a toda mi familia que sin ustedes esto no sería posible”

“ México se merece estar en lo más alto del mundo. Y juntos lo vamos a lograr!! Vamos todos juntos por la copa”, fue el mensaje de Gilberto Mora.

A este mensaje reaccionaron otros jugadores del Tri como Guillermo Ochoa quien también compartió un mensaje por su nueva convocatoria con la Selección Mexicana.