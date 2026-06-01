    Mundial 2026

    Cuándo es el partido amistoso México vs. Serbia rumbo al Mundial 2026

    México vs. Serbia se miden en el Nemesio Díez de Toluca a pocos días de que inicie el Mundial 2026 y ya con los convocados finales.

    Por:Erick Morales Baca
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    Video México vs. Serbia: Horario y dónde ver el partido amistoso rumbo al Mundial 2026

    Una vez que Javier Aguirre dio a conocer la lista final de los convocados para asistir al Mundial 2026, la Selección Mexicana se enfrenta en su último amistoso de preparación a su similar de Serbia a pocos días de su partido inaugural ante Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México el 11 de junio.

    El encuentro tendrá lugar en la cancha del Estadio Nemesio Díez, de la ciudad de Toluca y será el último encuentro de la escuadra Tricolor antes de iniciar su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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    Lista la convocatoria Final de la Selección Mexicana para el Mundial 2026 EN VIVO: ¡Conócela!

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    La Selección Mexicana llega a este cotejo luego de imponerse 1-0 a su similar de Australia, escuadra que también estará en la justa mundialista, por lo que no fue una victoria sencilla en este su segundo compromiso de tres pactados.

    En lo que va del 2026 , lo comandados por Javier Aguirre aún no conocen la derrota, ya que cuentan con cinco victorias y dos empates en su preparación rumbo a la Copa Mundial de la FIFA.

    ¿CUÁNDO ES EL MÉXICO VS. SERBIA RUMBO AL MUNDIAL 2026?

    México y Serbia solamente se han enfrentado en una ocasión y fue en un partido de carácter amistoso el 11 de noviembre de 2011, mismo en el que la escuadra Tricolor se llevó la victoria 1-0 con goles de Carlos Salcido y Javier 'Chicharito' Hernández.

    • Cuándo es el México vs. Serbia, partido amistoso: el juego es el jueves 4 de junio en el Estadio Nemesio Díez de Toluca.
    • A qué hora es el México vs. Serbia: el juego es a las 8:00 pm tiempo del Centro de México; en Estados Unidos es a las 10:00 pm tiempo del Este y 7:00 pm tiempo del Pacífico.
    • Dónde ver el México vs. Serbia: sigue la transmisión en vivo de este partido por la señal de Canal 5, TUDN y ViX en territorio mexicano; en Estados Unidos velo por Univision, TUDN, tudn.com, la app de TUDN y ViX.
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