Mundial 2026 Erick Sánchez rompe el silencio tras quedar fuera del Mundial 2026 El mediocampista de las Águilas estaba en la prelista del Vasco Aguirre.

Video Erick Sánchez externa su sentir tras quedar fuera del Mundial 2026

Después de que se revelara la convocatoria oficial de la Selección Mexicana para el Mundial 2026, Erick Sánchez rompió el silencio tras no ser uno de los elegidos por Javier Aguirre.

En entrevista para TUDN el mediocampista de las Águilas señaló que apoyará y respaldará al combinado tricolor como se debe.

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“ En lo personal estoy tranquilo, ahora toca apoyar. Estamos en casa y la gente que estamos afuera nos toca respaldarlos y hacer que ellos se sientan arropados por todo México”, fueron las palabras de Erick Sánchez.

Cabe recordar que Erick Sánchez había aparecido en el prelista que lanzó el ‘Vasco’ Aguirre hace unas semanas por lo que tenía una pequeña esperanza de poder colarse a la lista final.

De igual forma, el jugador del América había disputado con el Tri partidos en los últimos meses, sin embargo, no fueron en juego de fecha FIFA.