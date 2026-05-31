Mundial 2026 Las convocatorias de Javier Aguirre para asistir a los Mundiales de la FIFA Javier Aguirre, en sus tres distintas etapas al frente del Tri, ha tenido predilección por jugadores del Rebaño Sagrado.

Video Las convocatorias de Javier Aguirre para asistir a los Mundiales de la FIFA

Una vez que se dio a conocer la lista final de los convocados de la Selección Mexicana para asistir a la Copa Mundial de la FIFA 2026, se pudo corroborar que el equipo que más jugadores aportó para el equipo comandado por Javier Aguirre fueron las Chivas, con cinco: Raúl 'Tala' Rangel, Brian Gutiérrez, Luis Romo, Roberto 'Piojo' Alvarado y Armando 'Hormiga' González y eso parece ser una tendencia en El Vasco.

Esta es su tercera ocasión al frente de la Selección Mexicana de Javier Aguirre, todas ellas con participación en un Mundial, en la de 2010 y en la de 2002, y curiosamente, en su convocatoria final de Sudáfrica 2010, también los jugadores que predominaron fueron los del Guadalajara.

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Para esta ocasión fueron cuatro los que asistieron por parte del Rebaño Sagrado: Luis Ernesto Michel, Jonny Magallón, Adolfo "Bofo" Bautista y Alberto Medina, aunque en esa justa mundialista también llamó a 10 jugadores que jugaban fuera de México.

Sin embargo, en su primera ocasión que llevó al Tricolor a un Mundial, el de Corea-Japón 2002, Chivas solo aportó a Ramón Morales, mientras que los equipo predominantes fueron el Cruz Azul y el Pachuca, recordando que en aquellos años dominaban en el futbol mexicano.

Estos dos equipos aportaron cada uno a cuatro elementos: Óscar Pérez, Salvador Carmona, Melvin Brown y Gerardo Torrado por La Máquina; y Francisco Gabriel de Anda , Manuel Vidrio, Alberto Rodríguez y Gabriel Caballero por los Tuzos.

En total, Javier Aguirre ha convocado a 10 jugadores de Chivas, durante sus tres periodos al frente de la Selección Mexicana, para asistir a alguna de las tres Copas Mundiales de la FIFA que ha dirigido.

CONVOCATORIAS DE JAVIER AGUIRRE EN LOS MUNDIALES

Mundial 2026

Porteros

Raúl 'Tala' Rangel (Chivas)

Carlos Acevedo (Santos)

Guillermo Ochoa (AEL Limassol/CYP).

Defensas

Israel Reyes (América)

Jorge Sánchez (PAOK/GRE)

César Montes (Lokomotiv/RUS)

Johan Vásquez (Genoa/ITA)

Edson Álvarez (Fenerbahçe/TUR)

Jesús Gallardo (Toluca)

Mateo Chávez (AZ Alkmaar/NED).

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Mediocampistas

Álvaro Fidalgo (Betis/ESP)

Brian Gutiérrez (Chivas)

Erik Lira (Cruz Azul)

Luis Romo (Chivas)

Gilberto Mora (Tijuana)

Luis Chávez (Dinamo Moscú/RUS)

Obed Vargas (Atlético de Madrid/ESP)

Orbelín Pineda (AEK Atenas/GRE).

Delanteros

Roberto 'Piojo' Alvarado (Chivas)

César 'Chino' Huerta (Anderlecht/BEL)

Julián Quiñones (Al-Qadisiya/KSA)

Alexis Vega (Toluca)

Armando 'Hormiga' González (Chivas)

Guillermo Martínez (Pumas)

Santiago Gimenez (Milan/ITA)

Raúl Jiménez (Fulham/ING).

Sudáfrica 2010

Porteros

Óscar Pérez (Jaguares)

Guillermo Ochoa (América)

Luis Ernesto Michel (Chivas)

Defensas

Rafael Márquez (Barcelona)

Francisco Rodríguez (PSV Eindhoven)

Carlos Salcido (PSV Eindhoven)

Ricardo Osorio (Stuttgart)

Paul Aguilar (Pachuca)

Héctor Moreno (AZ Alkmaar)

Efraín Juárez (Pumas)

Jonny Magallón (Chivas)

Jorge Torres Nilo (Atlas)

Andrés Guardado (Deportivo La Coruña)

Mediocampistas

Gerardo Torrado (Cruz Azul)

Israel Castro (Pumas)

Pablo Barrera (Pumas)

Cuauhtémoc Blanco (Veracruz)

Giovani dos Santos (Galatasaray)

Adolfo "Bofo" Bautista (Chivas)

Alberto Medina (Chivas)

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Delanteros

Carlos Vela (Arsenal)

Guillermo Franco (West Ham United)

Javier Hernández (Manchester United)

Corea-Japón 2002

Porteros

Óscar Pérez (Cruz Azul)

Oswaldo Sánchez (Atlas)

Jorge Campos (Pumas)

Defensas

Rafael Márquez (Mónaco)

Francisco Gabriel de Anda (Pachuca)

Manuel Vidrio (Pachuca)

Salvador Carmona (Cruz Azul)

Melvin Brown (Cruz Azul)

Alberto Rodríguez (Pachuca)

Ramón Morales (Chivas)

Sigifredo Mercado (Atlas)

Johan Rodríguez (Santos Laguna)

Mediocampistas

Rafael García (Toluca)

Gerardo Torrado (Cruz Azul)

Alberto García-Aspe (Puebla)

Braulio Luna (Necaxa)

Germán Villa (América)

Gabriel Caballero (Pachuca)

Cuauhtémoc Blanco (Valladolid)

Jesús Arellano (Monterrey)

Delanteros