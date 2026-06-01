Mundial 2026 Clara Brugada anuncia suspensión de clases para inauguración del Mundial 2026 El jueves 11 de junio, el Mundial arranca con el partido entre la Selección Mexicana y Sudáfrica.

Video Suspenden clases en Ciudad de México para inauguración del Mundial 2026

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, anunció este lunes 1 de junio la suspensión de clases para el día del partido inaugural del Mundial 2026.

En rueda de prensa, la servidora pública hizo el inesperado anunció que aplicará para las escuelas públicas de educación básica y media superior.

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"Informarles que el Secretario de Educación Pública, Mario Delgado, me informó que el día de la inauguración del Mundial, el 11 de junio, no habrá clases de educación pública básica, primaria, secundaria y media superior.

"Estamos hablando del día de la inauguración nada más, también hay otras instituciones de la ciudad que irán informando públicamente la suspensión de sus labores.

"También se hizo la convocatoria para que de manera voluntaria las cámaras empresariales puedan utilizar otro tipo de formas de cómo puedan trabajar ese día sin que se tengan que trasladar", comunicó la titular del gobierno capitalino.

El jueves 11 de junio, la Copa Mundial de la FIFA 2026 dará inicio con el partido entre la Selección Mexicana y su similar de Sudáfrica, la cual ya pudo viajar hacia su campamento donde encarará la fase de grupos.

¿CUÁNDO, A QUÉ HORA Y DÓNDE VER LA CEREMONIA DE INAUGURACIÓN DEL MUNDIAL 2026?

La ceremonia de inauguración será el mismo día del partido inaugural del Mundial 2026; es decir, el jueves 11 de junio en el Estadio Ciudad de México al menos hora y media antes de la patada inicial.

Además, ya se conocen los artistas que estarán en la ceremonia de inauguración en el Estadio Ciudad de México y que forman parte de los sencillos oficiales de la justa.