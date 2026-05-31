Mundial 2026 México 2026: la convocatoria más europea del siglo para una Copa del Mundo Este es el balance de los convocados que militan en Europa vs. aquellos en la Liga MX.

Video Sorpresa: ¡Chespirito da la lista oficial de México para el Mundial 2026!

La Selección Mexicana dio a conocer su lista definitiva para disputar la Copa del Mundo de la FIFA 2026 con el mayor número de jugadores que militan en el futbol de Europa hasta el momento.

La convocatoria de Javier Aguirre para el Mundial de 2026 contará con 13 jugadores 'europeos' repartids en 8 ligas.

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Hace cuatro años, en Qatar 2022, Gerardo 'Tata' Martino convocó a 9 seleccionados en Europa, mientras que Juan Carlos Osorio para su listado en Rusia 2018 llevó el que era el mayor números de mexicanos en el Viejo Continente con 11.

Para el Mundial en casa, el Vasco echará mano de 11 futbolistas repartidos 7 clubes de Liga MX, es decir, seis menos respecto a Catar y dos más que en Rusia.

El mayor número de convocados mexicanos a una Copa del Mundo que no pertenecían a ligas de Europa y México fue en Rusia 2018 con un total de 3, todos de la MLS.

JUGADORES DE MÉXICO EN EUROPA Y LIGA MX PARA EL MUNDIAL 2026

Cuántos juegan en Europa

13 repartidos en 8 ligas



Cuántos en Liga MX

11 de 7 clubes mexicanos



Cuántos en otras ligas

1

JUGADORES DE MÉXICO EN EUROPA Y LIGA MX EN RUSIA 2018 Y CATAR 2022

Cuántos juegan en Europa

9 en Catar; 11 en Rusia



Cuántos en Liga MX

16 en Catar; 9 en Rusia



Cuántos en otras ligas

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1 en Catar; 3 en Rusia

CONVOCATORIA DE MÉXICO PARA EL MUNDIAL 2026

-PORTEROS

Raúl 'Tala' Rangel (Chivas)

Carlos Acevedo (Santos Laguna)

Francisco Guillermo Ochoa (AEL Limassol)

-DEFENSAS

Israel Reyes (América)

Jorge Sánchez (PAOK Salónica)

César Montes (Lokomotiv)

Johan Vásquez (Genoa)

Edson Álvarez (Fenerbache)

Jesús Gallardo (Toluca)

Mateo Chávez (AZ Alkmaar)

-MEDIOCAMPISTAS

Álvaro Fidalgo (Real Betis)

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Brian Gutiérrez (Chivas)

Erik Lira (Cruz Azul)

Luis Romo (Chivas)

Gilberto Mora (Tijuana)

Luis Chávez (Dinamo Moscú)

Obed Vargas (Atlético de Madrid)

Orbelín Pineda (AEK Atenas)

-DELANTEROS

Roberto 'Piojo' Alvarado (Chivas)

César 'Chino' Huerta (Anderlecht)

Julián Quiñones (Alqadisiya)

Alexis Vega (Toluca)

Armando 'Hormiga' González (Chivas)

Guillermo Martínez (Pumas)

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Santiago Gimenez (AC Milan)