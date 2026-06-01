Mundial 2026 Estos son los dorsales de la Selección Mexicana para el Mundial 2026 Ya se conocen los números que portarán los 26 jugadores convocados por Javier Aguirre en la Copa del Mundo.

Video Los dorsales que usarán los jugadores de México para el Mundial 2026

Luego de que se anunciara la lista final de la Selección Mexicana para el Mundial 2026, ya se conocen los dorsales que portarán los 26 convocados por Javier Aguirre.

Tras la victoria de México sobre Australia en el Rose Bowl de Pasadena, California, Gibrán Araige adelanta para TUDN los números que usarán los seleccionados mexicanos en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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El Tri de Javier Aguirre se enfrentará a Serbia este jueves 4 de junio en el Estadio Nemesio Diez de Toluca, una semana antes de medirse a Sudáfrica en la inauguración de la Copa del Mundo en el Estadio Ciudad de México.

La Selección Mexicana también jugará contra Corea del Sur y República Checa en la Fase de Grupos el próximo 18 y 24 de junio, respectivamente.

Números de los jugadores de la Selección Mexicana para el Mundial 2026

1- Raúl ‘Tala’ Rangel

2- Jorge Sánchez

3- César Montes

4- Edson Álvarez

5- Johan Vásquez

6- Erik Lira

7- Luis Romo

8- Álvaro Fidalgo

9- Raúl Jiménez

10- Alexis Vega

11- Santiago Gimenez

12- Carlos Acevedo

13- Guillermo Ochoa

14- Armando ‘Hormiga’ González

15- Israel Reyes

16- Julián Quiñones

17- Orbelín Pineda

18- Obed Vargas

19- Gilberto Mora

20- Mateo Chávez

21- César ‘Chino’ Huerta

22- Guillermo Martínez

23- Jesús Gallardo

24- Luis Chávez

25- Roberto ‘Piojo’ Alvarado

26- Brian Gutiérrez

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Las grandes ausencias en la Selección Mexicana son Marcel Ruiz, Luis Malagón, Rodrigo Huescas y Julián Araujo, por lesión, mientras que Charly Rodríguez, Germán Berterame, Diego Lainez, Richy Ledezma y Jordan Carrillo no convencieron al 'Vasco' Aguirre.