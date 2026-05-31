México La edad de los jugadores en lista de convocatoria de México para el Mundial 2026 En México 86, el Tri alcanzó por última vez la ronda de Cuartos de Final de la competencia de la FIFA y solo un futbolista había nacido.

Video El dato de la edad de los 26 convocados del Tri al Mundial 2026

México ya conoce a sus 26 jugadores que lo representarán en el Mundial 2026. Javier Aguirre dio la lista y en ella únicamente un jugador había nacido cuando el Tri alcanzó, la más reciente ocasión, los Cuartos de Final en la competencia de la FIFA.

Que durante varias Copas del Mundo fue equivalente al tan anhelado quinto partido, pero ahora para alcanzar esa ronda deberá jugar seis encuentros.

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Guillermo Ochoa es el único futbolista de la lista que ya había nacido cuando el Tri alcanzó la tan ansiada ronda de los ocho mejores en México 86. El resto, 25, ni siquiera ronda los 40 años necesarios.

Hay que recordar que el quinto partido (la ronda de cuartos) fue la meta deseada de la afición, por lo menos, para las más recientes Copas del Mundo y únicamente se ha conseguido en un par de oportunidades.

En México 70 (que por el formato de competencia llegó en cuatro) y México 86 (que la alcanzó con los famosos cinco juegos).

El jugador con mayor edad tras Memo es Raúl Jiménez que cuenta con 35 años, le siguen seis con más de 30, Jesús Gallardo (31), Guillermo Martínez (31), Carlos Acevedo (30), Luis Romo (30), Luis Chávez (30), Orbelín Pineda (30).

Y el más joven del listado es Gilberto Mora con 17. Obed Vargas cuenta con 20. Finalmente, Mateo Chávez y Brian Gutiérrez tienen 22.

La edad de los 26 futbolistas de México para el Mundial 2026:



-NOMBRE - FECHA DE NACIMIENTO - EDAD

PORTEROS

Raúl 'Tala' Rangel - 25/02/2000 - 26 Años

Carlos Acevedo - 19/04/1996- 30 Años

Francisco Guillermo Ochoa - 13/07/1985 - 40 Años

DEFENSAS

Israel Reyes - 23/05/2000 - 26 Años

Jorge Sánchez - 10/12/1997 - 28 Años

César Montes - 24/02/1997 - 29 Años

Johan Vásquez - 22/10/1998 - 27 Años

Edson Álvarez - 24/10/1997 - 28 Años

Jesús Gallardo - 15/08/1994 - 31 Años

Mateo Chávez - 12/05/2004 - 22 Años

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MEDIOCAMPISTAS

Álvaro Fidalgo - 09/04/1997 - 29 Años

Brian Gutiérrez - 17/06/2003 - 22 Años

Erik Lira - 08/05/2000 - 26 Años

Luis Romo - 05/06/1995 - 30 Años

Gilberto Mora - 14/10/2008 - 17 Años

Luis Chávez - 15/01/1996 - 30 Años

Obed Vargas - 05/08/2005 - 20 Años

Orbelín PIneda - 24/03/1996 - 30 Años