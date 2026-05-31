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    La edad de los jugadores en lista de convocatoria de México para el Mundial 2026

    En México 86, el Tri alcanzó por última vez la ronda de Cuartos de Final de la competencia de la FIFA y solo un futbolista había nacido.

    Por:Omar Carrillo
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    Video El dato de la edad de los 26 convocados del Tri al Mundial 2026

    México ya conoce a sus 26 jugadores que lo representarán en el Mundial 2026. Javier Aguirre dio la lista y en ella únicamente un jugador había nacido cuando el Tri alcanzó, la más reciente ocasión, los Cuartos de Final en la competencia de la FIFA.

    Que durante varias Copas del Mundo fue equivalente al tan anhelado quinto partido, pero ahora para alcanzar esa ronda deberá jugar seis encuentros.

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    Guillermo Ochoa es el único futbolista de la lista que ya había nacido cuando el Tri alcanzó la tan ansiada ronda de los ocho mejores en México 86. El resto, 25, ni siquiera ronda los 40 años necesarios.

    Hay que recordar que el quinto partido (la ronda de cuartos) fue la meta deseada de la afición, por lo menos, para las más recientes Copas del Mundo y únicamente se ha conseguido en un par de oportunidades.

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    En México 70 (que por el formato de competencia llegó en cuatro) y México 86 (que la alcanzó con los famosos cinco juegos).

    El jugador con mayor edad tras Memo es Raúl Jiménez que cuenta con 35 años, le siguen seis con más de 30, Jesús Gallardo (31), Guillermo Martínez (31), Carlos Acevedo (30), Luis Romo (30), Luis Chávez (30), Orbelín Pineda (30).

    Y el más joven del listado es Gilberto Mora con 17. Obed Vargas cuenta con 20. Finalmente, Mateo Chávez y Brian Gutiérrez tienen 22.

    La edad de los 26 futbolistas de México para el Mundial 2026:


    -NOMBRE - FECHA DE NACIMIENTO - EDAD

    PORTEROS
    Raúl 'Tala' Rangel - 25/02/2000 - 26 Años
    Carlos Acevedo - 19/04/1996- 30 Años
    Francisco Guillermo Ochoa - 13/07/1985 - 40 Años

    DEFENSAS
    Israel Reyes - 23/05/2000 - 26 Años
    Jorge Sánchez - 10/12/1997 - 28 Años
    César Montes - 24/02/1997 - 29 Años
    Johan Vásquez - 22/10/1998 - 27 Años
    Edson Álvarez - 24/10/1997 - 28 Años
    Jesús Gallardo - 15/08/1994 - 31 Años
    Mateo Chávez - 12/05/2004 - 22 Años

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    MEDIOCAMPISTAS
    Álvaro Fidalgo - 09/04/1997 - 29 Años
    Brian Gutiérrez - 17/06/2003 - 22 Años
    Erik Lira - 08/05/2000 - 26 Años
    Luis Romo - 05/06/1995 - 30 Años
    Gilberto Mora - 14/10/2008 - 17 Años
    Luis Chávez - 15/01/1996 - 30 Años
    Obed Vargas - 05/08/2005 - 20 Años
    Orbelín PIneda - 24/03/1996 - 30 Años

    DELANTEROS
    Roberto 'Piojo' Alvarado - 07/09/1998 - 27 Años
    César 'Chino' Huerta - 03/12/2000 - 25 Años
    Julián Quiñones - 24/03/1997 - 29 Años
    Alexis Vega - 25/11/1997 - 28 Años
    Armando 'Hormiga' González - 20/04/2003 - 23 Años
    Guillermo Martínez - 15/03/1995 - 31 Años
    Santiago Gimenez - 18/04/2001 - 25 Años
    Raúl Jiménez - 05/05/1991 - 35 Años

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