La edad de los jugadores en lista de convocatoria de México para el Mundial 2026
En México 86, el Tri alcanzó por última vez la ronda de Cuartos de Final de la competencia de la FIFA y solo un futbolista había nacido.
México ya conoce a sus 26 jugadores que lo representarán en el Mundial 2026. Javier Aguirre dio la lista y en ella únicamente un jugador había nacido cuando el Tri alcanzó, la más reciente ocasión, los Cuartos de Final en la competencia de la FIFA.
Que durante varias Copas del Mundo fue equivalente al tan anhelado quinto partido, pero ahora para alcanzar esa ronda deberá jugar seis encuentros.
Guillermo Ochoa es el único futbolista de la lista que ya había nacido cuando el Tri alcanzó la tan ansiada ronda de los ocho mejores en México 86. El resto, 25, ni siquiera ronda los 40 años necesarios.
Hay que recordar que el quinto partido (la ronda de cuartos) fue la meta deseada de la afición, por lo menos, para las más recientes Copas del Mundo y únicamente se ha conseguido en un par de oportunidades.
En México 70 (que por el formato de competencia llegó en cuatro) y México 86 (que la alcanzó con los famosos cinco juegos).
El jugador con mayor edad tras Memo es Raúl Jiménez que cuenta con 35 años, le siguen seis con más de 30, Jesús Gallardo (31), Guillermo Martínez (31), Carlos Acevedo (30), Luis Romo (30), Luis Chávez (30), Orbelín Pineda (30).
Y el más joven del listado es Gilberto Mora con 17. Obed Vargas cuenta con 20. Finalmente, Mateo Chávez y Brian Gutiérrez tienen 22.
La edad de los 26 futbolistas de México para el Mundial 2026:
-NOMBRE - FECHA DE NACIMIENTO - EDAD
PORTEROS
Raúl 'Tala' Rangel - 25/02/2000 - 26 Años
Carlos Acevedo - 19/04/1996- 30 Años
Francisco Guillermo Ochoa - 13/07/1985 - 40 Años
DEFENSAS
Israel Reyes - 23/05/2000 - 26 Años
Jorge Sánchez - 10/12/1997 - 28 Años
César Montes - 24/02/1997 - 29 Años
Johan Vásquez - 22/10/1998 - 27 Años
Edson Álvarez - 24/10/1997 - 28 Años
Jesús Gallardo - 15/08/1994 - 31 Años
Mateo Chávez - 12/05/2004 - 22 Años
MEDIOCAMPISTAS
Álvaro Fidalgo - 09/04/1997 - 29 Años
Brian Gutiérrez - 17/06/2003 - 22 Años
Erik Lira - 08/05/2000 - 26 Años
Luis Romo - 05/06/1995 - 30 Años
Gilberto Mora - 14/10/2008 - 17 Años
Luis Chávez - 15/01/1996 - 30 Años
Obed Vargas - 05/08/2005 - 20 Años
Orbelín PIneda - 24/03/1996 - 30 Años
DELANTEROS
Roberto 'Piojo' Alvarado - 07/09/1998 - 27 Años
César 'Chino' Huerta - 03/12/2000 - 25 Años
Julián Quiñones - 24/03/1997 - 29 Años
Alexis Vega - 25/11/1997 - 28 Años
Armando 'Hormiga' González - 20/04/2003 - 23 Años
Guillermo Martínez - 15/03/1995 - 31 Años
Santiago Gimenez - 18/04/2001 - 25 Años
Raúl Jiménez - 05/05/1991 - 35 Años