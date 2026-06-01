México 2026 ¡Guillermo Ochoa, listo para defender el arco del Tri! El arquero mexicano publica en sus redes la felicidad por integrar convocatoria del próximo Mundial, su sexta Copa del Mundo.

Por: Baudelio García Espinosa Síguenos en Google

Guillermo Ochoa. Imagen Instagram del guardameta.

El guardameta Guillermo Ochoa publicó en su Instagram el sentir de ser llamado a una sexta Copa del Mundo. A través de un mensaje se muestra agradecido, por esta oportunidad- “El niño que soñaba con vestir esta camiseta. En las personas que hicieron posible este sueño. En cada entrenamiento, cada sacrificio, cada caída y cada ve que hubo que levantarse”, escribió.

PUBLICIDAD

El mensaje sigue con las siguientes palabras: “Porque detrás de una convocatoria hay mucho más que una lista. Hay una vida entera de esfuerzo, de aprendizaje y de amor por estos colores. Hoy miro este momento con una enorme gratitud. Por todo lo vivido. Por todo lo que me ha dado el futbol y por la oportunidad de seguir representando a México después de tantos años”.

“Si algo me ha enseñado este camino, es que los sueños no se cumplen una sola vez. Hay que luchar por ellos todos los días. Y hoy este mismo niño sigue sintiendo la misma emoción al ponerse esta camiseta”.

“Con el corazón lleno. Con orgullo. Con gratitud. Por México… Siempre”.