Mundial 2026 Portugal, un debut potencialmente incómodo para Álvaro Fidalgo con México El Maguito tiene la oportunidad de estrenarse como seleccionado nacional ante los lusos, pero el contexto táctico del juego, podría no favorecerle.

Video Álvaro Fidalgo no tendría un fácil debut con la Selección Mexicana ante Portugal

El partido México vs Portugal, que marca la reapertura del Estadio Banorte de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026, tiene en el posible debut de Álvaro Fidalgo como seleccionado tricolor a una de sus principales historias.

No obstante, por las condiciones tácticas del choque entre mexicanos y lusos, Rafael Puente, analista de TUDN, considera que el Maguito podría sufrir más que disfrutar en caso de que Javier Aguirre decida debutarlo como seleccionado.

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“No es un contexto que le favorezca; incluso podría usarse un volante más férreo y más de marca… Con Bélgica incluso te va a pasar lo mismo: te va a manejar el balón, te va a imponer el ritmo del juego y eso puede inhibir las condiciones de Álvaro Fidalgo”, comentó en el show digital Futbol IQ.

Y es que el también director técnico visualiza un partido en el que Portugal monopolice la tenencia del balón y México tenga que defender prioritariamente, con el desgaste que ello implica, con escasos momentos para atacar con secuencias de pases largas, una de las principales virtudes del exfutbolista del América.

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Para Puente del Río, la baja de Marcel Ruiz por una grave lesión de rodilla, aumentó la necesidad de convocar a un futbolista como Álvaro Fidalgo. Sin embargo, hay diferencias clave entre los estilos de juego de uno y otro.

“Fidalgo junta al equipo a través del balón, cae a banda izquierda y distribuye el juego; Marcel es un centrocampista, más llegador de lo que es Fidalgo, tiene más talla. A Fidalgo lo vimos más de interior que de doble contención que no siente tanto la marca como sí lo hace Marcel y en eso México sí se ve afectado”, detalló.

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La selección dirigida por Roberto Martínez tiene una medular con nombres propios como Vitinha, Joao Neves y Bruno Fernandes: todos centrocampistas de élite, que pueden complicarle el juego a México cuando se mida a Portugal.

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