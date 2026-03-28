    Mundial 2026

    Portugal, un debut potencialmente incómodo para Álvaro Fidalgo con México

    El Maguito tiene la oportunidad de estrenarse como seleccionado nacional ante los lusos, pero el contexto táctico del juego, podría no favorecerle.

    Por:Manuel Portillo García
    add
    Síguenos en Google
    Video Álvaro Fidalgo no tendría un fácil debut con la Selección Mexicana ante Portugal

    El partido México vs Portugal, que marca la reapertura del Estadio Banorte de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026, tiene en el posible debut de Álvaro Fidalgo como seleccionado tricolor a una de sus principales historias.

    No obstante, por las condiciones tácticas del choque entre mexicanos y lusos, Rafael Puente, analista de TUDN, considera que el Maguito podría sufrir más que disfrutar en caso de que Javier Aguirre decida debutarlo como seleccionado.

    PUBLICIDAD

    “No es un contexto que le favorezca; incluso podría usarse un volante más férreo y más de marca… Con Bélgica incluso te va a pasar lo mismo: te va a manejar el balón, te va a imponer el ritmo del juego y eso puede inhibir las condiciones de Álvaro Fidalgo”, comentó en el show digital Futbol IQ.

    Más sobre Mundial 2026

    México a lo Mallorca: el plan viable de Javier Aguirre ante Portugal
    2 mins

    México a lo Mallorca: el plan viable de Javier Aguirre ante Portugal

    Seleccion Mexico
    México vs. Portugal: Afición planea corear nombre de Cristiano Ronaldo en pleno partido
    2 mins

    México vs. Portugal: Afición planea corear nombre de Cristiano Ronaldo en pleno partido

    Seleccion Mexico
    México pone a prueba su invicto de 45 años ante europeos en el Estadio Banorte
    2 mins

    México pone a prueba su invicto de 45 años ante europeos en el Estadio Banorte

    Seleccion Mexico
    Roberto Martínez admite que tuvo contactos para dirigir a la Selección Mexicana
    1 mins

    Roberto Martínez admite que tuvo contactos para dirigir a la Selección Mexicana

    Seleccion Mexico
    Sebastián Abreu defiende a Guillermo Ochoa de las críticas: "Disfrútenlo y valórenlo"
    1 mins

    Sebastián Abreu defiende a Guillermo Ochoa de las críticas: "Disfrútenlo y valórenlo"

    Seleccion Mexico
    Repechaje 2026: Chequia vs. Dinamarca definen al rival de México en el Mundial 2026
    1 mins

    Repechaje 2026: Chequia vs. Dinamarca definen al rival de México en el Mundial 2026

    Seleccion Mexico
    César Montes destaca convocatoria de Fidalgo y lamenta ausencia de Cristiano Ronaldo
    2 mins

    César Montes destaca convocatoria de Fidalgo y lamenta ausencia de Cristiano Ronaldo

    Seleccion Mexico
    Guillermo Martínez confía en poder ganarse un lugar para el Mundial 2026
    2 mins

    Guillermo Martínez confía en poder ganarse un lugar para el Mundial 2026

    Seleccion Mexico
    La razón por la que Diego Lainez no fue incluido en la lista de la Selección Mexicana
    2 mins

    La razón por la que Diego Lainez no fue incluido en la lista de la Selección Mexicana

    Seleccion Mexico
    Javier Aguirre revela el detalle con Raúl Jiménez por muerte de su papá
    1 mins

    Javier Aguirre revela el detalle con Raúl Jiménez por muerte de su papá

    Seleccion Mexico

    Y es que el también director técnico visualiza un partido en el que Portugal monopolice la tenencia del balón y México tenga que defender prioritariamente, con el desgaste que ello implica, con escasos momentos para atacar con secuencias de pases largas, una de las principales virtudes del exfutbolista del América.

    SIN MARCEL RUIZ PERO CON ÁLVARO FIDALGO: VENTAJAS Y DESVENTAJAS PARA MÉXICO


    Para Puente del Río, la baja de Marcel Ruiz por una grave lesión de rodilla, aumentó la necesidad de convocar a un futbolista como Álvaro Fidalgo. Sin embargo, hay diferencias clave entre los estilos de juego de uno y otro.

    “Fidalgo junta al equipo a través del balón, cae a banda izquierda y distribuye el juego; Marcel es un centrocampista, más llegador de lo que es Fidalgo, tiene más talla. A Fidalgo lo vimos más de interior que de doble contención que no siente tanto la marca como sí lo hace Marcel y en eso México sí se ve afectado”, detalló.

    EL MEDIOCAMPO PORTUGUÉS, EL PRINCIPAL PROBLEMA PARA MÉXICO


    La selección dirigida por Roberto Martínez tiene una medular con nombres propios como Vitinha, Joao Neves y Bruno Fernandes: todos centrocampistas de élite, que pueden complicarle el juego a México cuando se mida a Portugal.

    PUBLICIDAD

    “Vitinha, Neves y Fernandes sería uno de los principales problemas para México: tienen buen manejo de balón y te someten con base en la posesión. Además, Nuno Mendes como lateral por izquierda, para mí el mejor del mundo en su posición. Es una brava tarea sostenerlo (por la banda)”, señaló Rafael Puente en Futbol IQ.

    Relacionados:
    Mundial 2026México 2026Álvaro Fidalgo

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Chiquis: Sin Filtro
    Gratis
    Hermanas, Un Amor Compartido
    Gratis
    Radical
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX