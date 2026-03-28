México Horario y dónde ver el partido amistoso México vs. Portugal para reinaugurar el Estadio Banorte El Estadio Azteca vuelve a abrir sus puertas a los aficionados mexicanos para este compromiso.

Video ¡Regresa el Coloso! Así puedes ver el México vs. Portugal en el Estadio Banorte

El partido amistoso México vs. Portugal servirá para la reinauguración del Estadio Banorte que tuvo trabajos de remodelación de cara al Mundial 2026.

Cristiano Ronaldo es el gran ausente para la fiesta que se llevará a cabo en un recinto que vuelve a abrir sus puertas para este compromiso: el nuevo Estadio Azteca que estrenará butacas, vestidores, sonido y muchas cosas más.

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La Selección Mexicana llega a este partido varias ausencias en la convoctoria de Javier Aguirre, donde sobresalen las de Santiago Giménez, Mateo Chávez, Julián Araujo, Luis Malagón y Marcel Ruiz.

Destaca sobre todo el llamado por primera vez de Álvaro Fidalgo con México y la presencia de Raúl Jiménez como el jugador más importante del combinado nacional.

CUÁNDO ES EL MÉXICO VS. PORTUGAL RUMBO AL MUNDIAL 2026



Este partido amistoso de México vs. Portugal es de alto nivel para la Selección Mexicana de cara a la Copa del Mundo y servirá de preámbulo para el México vs. Bélgica que se jugará en Chicago.

Fecha del México vs. Portugal : El partido será el sábado 28 de marzo en el Estadio Banorte en la Ciudad de México, México.

: El partido será el sábado 28 de marzo en el Estadio Banorte en la Ciudad de México, México. Horario del México vs. Portugal : Este juego iniciará a las 19:00 horas del centro de México, así como a las 21:00 horas del ET, 20:00 horas del CT y 18:00 horas del PT en Estados Unidos.

: Este juego iniciará a las 19:00 horas del centro de México, así como a las 21:00 horas del ET, 20:00 horas del CT y 18:00 horas del PT en Estados Unidos. Dónde ver el México vs. Portugal: Este encuentro lo podrás disfrutar en México a través de Canal 5, TUDN y Disponible en ViX; en Estados Unidos lo podrás ver por Univision, TUDN, tudn.com, app de TUDN y Disponible en ViX.