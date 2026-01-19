México 2026 ¿Por qué Richard Ledezma y Brian Gutiérrez no pueden jugar con Selección Mexicana? Convocados de la Selección Mexicana ante Panamá y Bolivia pueden quedarse sin minutos por esta razón.

La razón se debe a que ambos jugadores ya defendieron la camiseta de la selección de Estados Unidos a nivel juvenil y mayor, por lo que necesitan una autorización para poder jugar.

La FMF ya envió una carta a la US Soccer para tener el visto bueno y que permita a ambos elementos poder participar con México en estos encuentros, en caso de no recibir respuesta, no tendrán actividad estos días y se deberá enviar a FIFA el trámite de forma personal.

"Richard Ledezma el tema más hablado, el de Brian Gutiérrez, dos jugadores mexicoamericanos que todavía no han tomado la decisión de jugar para la Selección Mexicana y que incluso ambos ya habían estado en selecciones de Estados Unidos, pero después de una charla con gente de la FMF tienen el interés y el deseo de jugar para México", comentó Gibran Araige en Tricolor al Día de TUDN.

"Ellos ya tomaron la decisión, que sí quieren jugar para México, que estuvo hablado con Duilio Davino y ahora todavía un proceso, por ahora no están en condiciones de condiciones ni siquiera de jugar contra Panamá o Bolivia, veremos si para el jueves que llegue el partido ya hay una autorización", externó Mauricio Ymay en el show.

¿QUÉ ES EL ONE TIME SWITCH?



El One Time Switch es un trámite que cualquier federación afiliada a la FIFA debe presentar ante por un jugador con doble nacionalidad que renuncia a un país para poder representar a otro.

Estas son las especificaciones que la Federación Mexicana de Futbol tiene que enviar a la FIFA para que Richard Ledezma y Brian Gutiérrez puedan defender la camiseta del Tri.

Presentar confirmación oficial por parte del jugador en donde solicite la renuncia a su selección para poder ser tomado en cuenta por otra federación de futbol. Dicha petición deberá estar acompañada de una confirmación en la que se avale que el futbolista no tuvo actividad total o parcial en un juego oficial. Como alternativa se tendrá que agregar un listado de partidos disputados en las que se confirme que, en efecto no se tuvo actividad en una competencia internacional 'Clase A'

La declaración, fechada y firmada por el jugador, en la que se confirme que el consentimiento de que dicha decisión será de cáracter definida e irreversible.

Copia del pasaporte de la nacionalidad a la que se renuncia.

Copia del pasaporte de la nacionalidad a la que se decide representar.