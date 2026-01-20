    México 2026

    Gilberto Mora es baja de la Selección Mexicana para amistosos en enero

    La Selección Mexicana presenta una baja por lesión de cara a los amistosos ante Panamá y Bolivia.

    Por:Antonio Quiroga
    add
    Síguenos en Google
    Video Animalia | Gilberto Mora rumbo al Mundial 2026

    Gilberto Mora, convocado por la Selección Mexicana para los primeros partidos de preparación de cara al Mundial 2026, será baja.

    A través de un comunicado de prensa de la Dirección Deportiva de Selecciones Nacionales, se dio a conocer el parte médico de la estrella juvenil de Xolos de Tijuana.

    PUBLICIDAD

    Más sobre México 2026

    ¿Por qué Richard Ledezma y Brian Gutiérrez no pueden jugar con Selección Mexicana?
    2 mins

    ¿Por qué Richard Ledezma y Brian Gutiérrez no pueden jugar con Selección Mexicana?

    Seleccion Mexico
    ¿Germán Berterame o Armando 'Hormiga' González? La duda rumbo al Mundial 2026
    1 mins

    ¿Germán Berterame o Armando 'Hormiga' González? La duda rumbo al Mundial 2026

    Seleccion Mexico
    Wesley Sneijder reabre la herida del Mundial 2014: “¡No era penal"
    1 mins

    Wesley Sneijder reabre la herida del Mundial 2014: “¡No era penal"

    Seleccion Mexico
    El insólito problema del estadio donde se jugará el México vs. Bolivia
    1 mins

    El insólito problema del estadio donde se jugará el México vs. Bolivia

    Seleccion Mexico
    Chivas vuelve a ser base de la Selección Mexicana por primera vez en años
    1 mins

    Chivas vuelve a ser base de la Selección Mexicana por primera vez en años

    Seleccion Mexico
    Selección Mexicana: La última vez que citaron a jugadores de Liga MX
    1 mins

    Selección Mexicana: La última vez que citaron a jugadores de Liga MX

    Seleccion Mexico
    Javier Aguirre da la primera lista de México en 2026 rumbo al Mundial
    1 mins

    Javier Aguirre da la primera lista de México en 2026 rumbo al Mundial

    Seleccion Mexico
    Germán Berterame señala que si va al Mundial 2026 “no es por hacer goles”
    3 mins

    Germán Berterame señala que si va al Mundial 2026 “no es por hacer goles”

    Seleccion Mexico
    Hirving Chucky Lozano y una carrera futbolística en declive con el Mundial cerca
    4 mins

    Hirving Chucky Lozano y una carrera futbolística en declive con el Mundial cerca

    Seleccion Mexico
    México presenta nueva playera retro rumbo al Mundial 2026
    2 mins

    México presenta nueva playera retro rumbo al Mundial 2026

    Seleccion Mexico

    LA RAZÓN DE LA BAJA DE GILBERTO MORA EN MÉXICO


    Morita no estará en los partidos amistosos de México ante Panamá y Bolivia en esta semana y su baja se anunció previo al viaje con dirección al país centroamericano este mismo martes.

    "La Dirección Deportiva de Selecciones Nacionales informa que tras la valoración realizada por el área médica de la SNM, el jugador del Club Xolos de Tijuana, Gilberto Mora, causará baja de la concentración.

    La decisión se tomó debido a las molestias físicas que el futbolista ha venido presentando desde las primeras jornadas de la LIGA MX. En coordinación con su Club, se determinó que el jugador continúe con el tratamiento y proceso de recuperación bajo la supervisión de su equipo".

    El reemplazo de Gilberto Mora es Alexis Gutiérrez, medio del América, quien viajará hasta este miércoles con destino a Panamá para presentar a la concentración del Tri.

    Video Esto es lo que se realizó para que Ledezma y Gutiérrez jueguen con México
    Relacionados:
    México 2026Mundial 2026Gilberto Mora

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Tráiler: El Mochaorejas
    El hilo rojo
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    Oríllese a la orilla
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX