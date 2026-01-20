México 2026 Gilberto Mora es baja de la Selección Mexicana para amistosos en enero La Selección Mexicana presenta una baja por lesión de cara a los amistosos ante Panamá y Bolivia.

Video Animalia | Gilberto Mora rumbo al Mundial 2026

Gilberto Mora, convocado por la Selección Mexicana para los primeros partidos de preparación de cara al Mundial 2026, será baja.

A través de un comunicado de prensa de la Dirección Deportiva de Selecciones Nacionales, se dio a conocer el parte médico de la estrella juvenil de Xolos de Tijuana.

PUBLICIDAD

LA RAZÓN DE LA BAJA DE GILBERTO MORA EN MÉXICO



Morita no estará en los partidos amistosos de México ante Panamá y Bolivia en esta semana y su baja se anunció previo al viaje con dirección al país centroamericano este mismo martes.

"La Dirección Deportiva de Selecciones Nacionales informa que tras la valoración realizada por el área médica de la SNM, el jugador del Club Xolos de Tijuana, Gilberto Mora, causará baja de la concentración.

La decisión se tomó debido a las molestias físicas que el futbolista ha venido presentando desde las primeras jornadas de la LIGA MX. En coordinación con su Club, se determinó que el jugador continúe con el tratamiento y proceso de recuperación bajo la supervisión de su equipo".

El reemplazo de Gilberto Mora es Alexis Gutiérrez, medio del América, quien viajará hasta este miércoles con destino a Panamá para presentar a la concentración del Tri.