    México 2026

    Selección Mexicana: La última vez que citaron a jugadores de Liga MX

    Se presenta una nueva ocasión en que Selección Mexicana jugará sin europeos un partido.

    Por:Antonio Quiroga
    add
    Síguenos en Google
    Video ¿Lo recuerdas? Así fue la última vez que México tuvo partido con jugadores de Liga MX

    La Selección Mexicana comenzará su 2026 con una convocatoria sin jugadores de Europa para enfrentarse a Panamá y Bolivia en este mes de enero como preparación a la Copa Mundial.

    Los partidos, en específico, se jugarán el día 22 en el Estadio Rommel Fernández de la capital panameña, mientras que el segundo será el día 25 en el Estadio Ramón 'Tahuichi' Aguilera en la localidad Santa Cruz.

    PUBLICIDAD

    Más sobre México 2026

    Javier Aguirre da la primera lista de México en 2026 rumbo al Mundial
    1 mins

    Javier Aguirre da la primera lista de México en 2026 rumbo al Mundial

    Seleccion Mexico
    Germán Berterame señala que si va al Mundial 2026 “no es por hacer goles”
    3 mins

    Germán Berterame señala que si va al Mundial 2026 “no es por hacer goles”

    Seleccion Mexico
    Hirving Chucky Lozano y una carrera futbolística en declive con el Mundial cerca
    4 mins

    Hirving Chucky Lozano y una carrera futbolística en declive con el Mundial cerca

    Seleccion Mexico
    México presenta nueva playera retro rumbo al Mundial 2026
    2 mins

    México presenta nueva playera retro rumbo al Mundial 2026

    Seleccion Mexico
    Armando González tiene doble competencia rumbo al Mundial de 2026
    1 mins

    Armando González tiene doble competencia rumbo al Mundial de 2026

    Seleccion Mexico
    Carlos Reinoso revela en pleno programa en vivo planes de Fidalgo para el Mundial
    1 mins

    Carlos Reinoso revela en pleno programa en vivo planes de Fidalgo para el Mundial

    Seleccion Mexico
    Bava confía en Javier Aguirre pero advierte a México de cara al Mundial
    2 mins

    Bava confía en Javier Aguirre pero advierte a México de cara al Mundial

    Seleccion Mexico
    Recuperación de Santiago Gimenez podría aumentar considerablemente
    1 mins

    Recuperación de Santiago Gimenez podría aumentar considerablemente

    Seleccion Mexico
    Mapa de mexicanos en principales Ligas y su proyección al Mundial 2026
    2 mins

    Mapa de mexicanos en principales Ligas y su proyección al Mundial 2026

    Seleccion Mexico
    Selección Mexicana: La posible lista de jugadores de Javier Aguirre para el Mundial 2026
    3 mins

    Selección Mexicana: La posible lista de jugadores de Javier Aguirre para el Mundial 2026

    Seleccion Mexico

    No es la primera vez que México afronte algún partido amistoso con puros jugadores de la Liga MX o sin europeos, ya que en esta ocasión está presente un elemento de la MLS con Obed Vargas.

    LA ÚLTIMA VEZ DE UN PARTIDO DE MÉXICO CON SOLO JUGADORES DE LA LIGA MX


    Cabe recordar que por muchos años, hasta antes del Siglo XXI, era habitual que México jugará partidos con elementos de la liga local, esto por la falta de tener futbolistas en Europa como ahora es cada vez más cotidiano.

    Con tantos partidos amistosos que sostiene el Tri cada año, es habitual que uno que otro se haga sin que sea Fecha FIFA, por lo que en la época reciente no es raro que solo sean llamados los de Liga MX.

    En la convocatoria de hace un año para los amistosos en Sudamérica contra Inter de Porto Alegre y River Plate, Javier Aguirre llevó a 21 futbolistas y todos del futbol mexicano, ni uno de MLS.

    En aquel entonces, los resultados fueron victoria de 2-0 ante los brasileños y derrota por 2-0 frente a los argentinos.

    ÚLTIMOS JUEGOS DE MÉXICO CON ELEMENTOS DE LIGA MX

    • Inter de Porto Alegre 0-2 México, 2025
    • River Plate 2-0 México, 2025
    • México 1-0 Bolivia, 2024
    • México 2-3 Colombia, 2023
    • México 0-1 Paraguay, 2022.
    Relacionados:
    México 2026Mundial 2026Javier Aguirre

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Oríllese a la orilla
    Gratis
    Chiquis: Sin Filtro
    Gratis
    Tráiler: Apostarías por mí
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX