Selección Mexicana: La última vez que citaron a jugadores de Liga MX

La Selección Mexicana comenzará su 2026 con una convocatoria sin jugadores de Europa para enfrentarse a Panamá y Bolivia en este mes de enero como preparación a la Copa Mundial.

Los partidos, en específico, se jugarán el día 22 en el Estadio Rommel Fernández de la capital panameña, mientras que el segundo será el día 25 en el Estadio Ramón 'Tahuichi' Aguilera en la localidad Santa Cruz.

No es la primera vez que México afronte algún partido amistoso con puros jugadores de la Liga MX o sin europeos, ya que en esta ocasión está presente un elemento de la MLS con Obed Vargas.

LA ÚLTIMA VEZ DE UN PARTIDO DE MÉXICO CON SOLO JUGADORES DE LA LIGA MX



Cabe recordar que por muchos años, hasta antes del Siglo XXI, era habitual que México jugará partidos con elementos de la liga local, esto por la falta de tener futbolistas en Europa como ahora es cada vez más cotidiano.

Con tantos partidos amistosos que sostiene el Tri cada año, es habitual que uno que otro se haga sin que sea Fecha FIFA, por lo que en la época reciente no es raro que solo sean llamados los de Liga MX.

En la convocatoria de hace un año para los amistosos en Sudamérica contra Inter de Porto Alegre y River Plate, Javier Aguirre llevó a 21 futbolistas y todos del futbol mexicano, ni uno de MLS.

En aquel entonces, los resultados fueron victoria de 2-0 ante los brasileños y derrota por 2-0 frente a los argentinos.

ÚLTIMOS JUEGOS DE MÉXICO CON ELEMENTOS DE LIGA MX