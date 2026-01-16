México 2026 Wesley Sneijder reabre la herida del Mundial 2014: “¡No era penal" El ex jugador neerlandés recordó aquel partido entre el Tri y Países Bajos que se definió con polémica

La dolorosa eliminación que sufrió la Selección Mexicana en el Mundial de Brasil 2014 s igue muy presente dentro de la afición mexicana y a casi 12 años de aquella derrota en octavos de Final ante Países Bajos por un polémico penal, Wesley Sneijder le echó más limón a la herida.

Durante la previa del encuentro de leyendas que se disputará en el Gigante de Acero, exjugador neerlandés aseguró que el penal en contra de Robben no tuvo que haberse marcado.

“ Déjenme ser honestos con ustedes, ¡no era penal! Pero ¿qué podemos hacer? ¿Deberíamos haber ido con el árbitro y decirle que no era penal? No haríamos eso, México tampoco lo hubiera hecho”, indicó Sneijder.

De igual forma el ex futbolista, que marcó en aquel partido donde el Tri cayó por 2-1, señaló que tiene buenos recuerdos de México, aunque la afición mexicana no haga lo mismo.

“ Tengo grandes recuerdos con México, creo que ustedes no tienen tan buenos recuerdos conmigo. Para ser honesto, en el pasado apoyé a México durante la Copa del Mundo", agregó el neerlandés.