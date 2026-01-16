    México 2026

    Wesley Sneijder reabre la herida del Mundial 2014: “¡No era penal"

    El ex jugador neerlandés recordó aquel partido entre el Tri y Países Bajos que se definió con polémica

    Por:
    Raúl Martínez
    add
    Síguenos en Google
    Video ¡Casi 12 años después! Confiesan que #NoEraPenal

    La dolorosa eliminación que sufrió la Selección Mexicana en el Mundial de Brasil 2014 s igue muy presente dentro de la afición mexicana y a casi 12 años de aquella derrota en octavos de Final ante Países Bajos por un polémico penal, Wesley Sneijder le echó más limón a la herida.

    Durante la previa del encuentro de leyendas que se disputará en el Gigante de Acero, exjugador neerlandés aseguró que el penal en contra de Robben no tuvo que haberse marcado.

    PUBLICIDAD

    Más sobre México 2026

    El insólito problema del estadio donde se jugará el México vs. Bolivia
    1 mins

    El insólito problema del estadio donde se jugará el México vs. Bolivia

    Seleccion Mexico
    Chivas vuelve a ser base de la Selección Mexicana por primera vez en años
    1 mins

    Chivas vuelve a ser base de la Selección Mexicana por primera vez en años

    Seleccion Mexico
    Selección Mexicana: La última vez que citaron a jugadores de Liga MX
    1 mins

    Selección Mexicana: La última vez que citaron a jugadores de Liga MX

    Seleccion Mexico
    Javier Aguirre da la primera lista de México en 2026 rumbo al Mundial
    1 mins

    Javier Aguirre da la primera lista de México en 2026 rumbo al Mundial

    Seleccion Mexico
    Germán Berterame señala que si va al Mundial 2026 “no es por hacer goles”
    3 mins

    Germán Berterame señala que si va al Mundial 2026 “no es por hacer goles”

    Seleccion Mexico
    Hirving Chucky Lozano y una carrera futbolística en declive con el Mundial cerca
    4 mins

    Hirving Chucky Lozano y una carrera futbolística en declive con el Mundial cerca

    Seleccion Mexico
    México presenta nueva playera retro rumbo al Mundial 2026
    2 mins

    México presenta nueva playera retro rumbo al Mundial 2026

    Seleccion Mexico
    Armando González tiene doble competencia rumbo al Mundial de 2026
    1 mins

    Armando González tiene doble competencia rumbo al Mundial de 2026

    Seleccion Mexico
    Carlos Reinoso revela en pleno programa en vivo planes de Fidalgo para el Mundial
    1 mins

    Carlos Reinoso revela en pleno programa en vivo planes de Fidalgo para el Mundial

    Seleccion Mexico
    Bava confía en Javier Aguirre pero advierte a México de cara al Mundial
    2 mins

    Bava confía en Javier Aguirre pero advierte a México de cara al Mundial

    Seleccion Mexico

    Déjenme ser honestos con ustedes, ¡no era penal! Pero ¿qué podemos hacer? ¿Deberíamos haber ido con el árbitro y decirle que no era penal? No haríamos eso, México tampoco lo hubiera hecho”, indicó Sneijder.

    De igual forma el ex futbolista, que marcó en aquel partido donde el Tri cayó por 2-1, señaló que tiene buenos recuerdos de México, aunque la afición mexicana no haga lo mismo.

    Tengo grandes recuerdos con México, creo que ustedes no tienen tan buenos recuerdos conmigo. Para ser honesto, en el pasado apoyé a México durante la Copa del Mundo", agregó el neerlandés.

    México y Países Bajos se enfrentaron en los octavos de final del Mundial de Brasil 2014 en donde el Tri había tomado la ventaja con gol de Gio dos Santos, pero minutos más tarde Sneijder empató el juego y en los últimos minutos Arjen Robben anotó desde el punto penal el 2-1 luego de una polémica falta de Rafael Márquez.

    Relacionados:
    México 2026Mundial 2026Equipos Mundial 2026Países Bajos 2026Wesley SneijderArjen RobbenRafael Márquez

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Oríllese a la orilla
    Gratis
    Tráiler: Apostarías por mí
    El hilo rojo
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX