    Héctor Herrera

    Héctor Herrera regresa a la MLS con Houston Dynamo: así será su contrato

    El futbolista mexicano volverá a jugar en Estados Unidos tras ser bicampeón de Liga MX con Toluca.

    Por:Kevin R. Yu
    Video ¡Bombazo inesperado! Héctor Herrera tiene nuevo equipo y no son los Tuzos

    Héctor Herrera regresa a la MLS con el Houston Dynamo tras un año en la Liga MX donde fue bicampeón con el Toluca en el Clausura y Apertura 2025.

    El Houston Dynamo puso fin a los rumores e hizo oficial el regreso del mediocampista mexicano con un contrato para la temporada 2026 de la MLS, con opción del club a extenderlo seis meses más, hasta junio del 2027.

    Héctor Herrera volverá a portar el número 16 y para celebrar su regreso, el Houston Dynamo activó una oferta especial por tiempo limitado donde los aficionados podrán comprar boletos a 16 dólares -en referencia al dorsal de HH- para el partido inaugural en casa ante Chicago Fire el próximo sábado 21 de febrero.

    “Es un honor darle la bienvenida a Héctor de regreso a Houston”, dijo el presidente del club, Pat Onstad. “Es un líder respetado tanto dentro como fuera de la cancha, y un jugador cuya influencia ayudó a cambiar la trayectoria de este club durante su primera etapa, guiándonos hacia el cuarto trofeo del club en 2023 y un récord de puntos para el club en 2024.

    “Su regreso refleja la ambición compartida de seguir creciendo a partir de los éxitos pasados. Si bien su rol evolucionará, sabemos que el liderazgo y la mentalidad ganadora de Héctor elevarán el nivel de nuestro club. Regresa con una profunda conexión con la ciudad y una clara comprensión de lo que se necesita para traer trofeos de vuelta a Houston”, agregó el directivo sobre el mexicano.

    En su segunda etpaa con el Dynamo, Héctor Herrera podría tener de compañero a Mateusz Bogusz, pues el equipo estadounidense está en negociaciones con Cruz Azul por el polaco.

    Héctor Herrera y su polémica salida del Houston Dynamo

    En su primera etapa en el Houston Dynamo, entre 2022 y 2024, Héctor Herrera disputó 82 partidos con saldo de ocho goles y 22 asistencias. HH lideró al club texano al título de la US Open Cup en 2023 y a la Final de Conferencia Oeste de ese mismo año.

    Cabe recordar que, Herrera salió con polémica del Dynamo pues en su último partido fue expulsado por escupirle a un árbitro y días después se anunció su salida luego de que su contrato no fuera renovado por bajo rendimiento.

    El futbolista mexicano de 35 años viene de ser bicampeón de Liga MX con los Diablos Rojos del Toluca, con quienes tuvo 34 apariciones en todas las competencias durante el 2025.

    Video ¡Fuera especulaciones, Héctor Herrera se va!
    Héctor HerreraHouston Dynamo FCTolucaLiga MX

