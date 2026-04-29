México 2026 Tala Rangel expresa su opinión sobre sacrificar Liguilla por el Mundial 2026 El portero del Guadalajara habló previo a tomar unos días descanso antes de reportar con Selección Mexicana

Video Raúl Tala Rangel da su pensar sobre sacrificar Liguilla por el Mundial 2026

Raúl 'Tala' Rangel fue uno de los cinco convocados por Chivas al Mundial 2026 tras el buen torneo que tuvo el equipo tapatío en el Clausura 2026 de la Liga MX, esto al finalizar en el segundo lugar.

Tras haber sido notificado de su llamado a la Selección Mexicana, el portero decidió tomar unos días de descanso, antes de reportar el próximo 6 de mayo en el Centro de Alto Rendimiento.

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'Tala' Rangel fue preguntado por el hecho de no jugar la Liguilla para concentrarse con México para la Copa del Mundo, a lo que el portero respondió lo siguiente.

"Es una decisión que se tomó desde el inicio del torneo, ya se pensaba para los clubes que sería algo difícil para cuando entraran a la Liguilla. “Sin embargo, es por el bien de la selección que está por encima de cualquier club".

Rangel estuvo en el arco del Guadalajara durante el Clausura 2026 en 15 partidos como titular, solo se ausentó los últimos dos, donde Oscar Whalley tomo el puesto para tomar ritmo previo a la Fiesta Grande.

Desde su llegada en 2023, Whalley no había debutado hasta que lo hizo ante Necaxa el pasado miércoles 22 de abril con un 0-0 final. Al momento, en dos partidos, el portero suplente de Chivas no ha recibido gol.