México 2026 Las opciones de Javier Aguirre para la convocatoria final de México para el Mundial 2026 Javier Aguirre tiene todavía 14 cupos disponibles con 17 futbolistas que militan en el extranjero.

Video Convocatoria Selección Mexicana: Jugadores que faltan del extranjero para el Mundial 2026

El anuncio de la convocatoria de la Selección Mexicana de jugadores de Liga MX para el Mundial 2026 se dio este martes 28 de abril por lo que quedan 14 lugares disponibles en la lista final.

El reglamento de FIFA solicita a todos los clasificados a la Copa del Mundo el entregar su convocatoria definitiva el 1 de junio, es decir, 10 días antes del arranque del torneo.

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'Vasco' Aguirre llamó a 12 futbolistas de la Liga MX, por tanto, el resto serán elegidos del futbol del extranjero, donde solo hay tres vías: jugadores de Europa, de Asia o de Estados Unidos.

Chivas es el equipo que más aporta con cinco jugadores para ser nuevamente base de cara a un Mundial para México. El siguiente equipo con más futbolistas llamados es Toluca con dos.

Los posibles nombres para la convocatoria final de México



El Mundial 2026 está a menos de 44 días de iniciar y a 34 de que se conozcan todas las convocatorias finales, incluida la de la Selección Mexicana.

Ante esto, Javier Aguirre tiene a 17 jugadores con posibilidades de ser convocados con México para la Copa del Mundo entre Europa, Arabia Saudita y Estados Unidos, aunque la lista se reduce ante los lesionados existentes.

Todo puede indicar que se daría una sorpresa en la lista final, ya que de los 16 futbolistas que pueden ser contemplados, cuatro están lesionados, dos con opción de estar a tiempo y uno va regresando apenas a las canchas.

Los jugadores del extranjero para la Selección Mexicana son los siguientes:

Guillermo Ochoa - AEL Limassol/Chipre

Edson Álvarez - Fenerbahçe/Turquía - lesionado

Johan Vásquez - Genoa/Italia

Raúl Jiménez - Fulham/Inglaterra

Santiago Gimenez - Milan/Italia

Julián Quiñones - Al-Qadisiya/Arabia Saudita

César Montes - Lokomotiv Moscú/Rusia

Obed Vargas - Atlético de Madrid/España

Álvaro Fidalgo - Betis/España

Mateo Chávez - AZ Alkmaar/Países Bajos

Orbelín Pineda - AEK Atenas/Grecia

Jorge Sánchez - PAOK/Grecia

Julián Araujo - Celtic/Escocia - lesionado

Germán Berterame - Inter Miami/Estados Unidos

Luis Chávez - Dinamo Moscú/Rusia

César Huerta - Anderlecht/Bélgica - lesionado

Rodrigo Huescas - Copenhague/Dinamarca - lesionado.

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De estos candidatos, dos de los descartados pueden ser César 'Chino' Huerta, que no juega desde noviembre por lesión muscular, así como Rodrigo Huescas, por su ruptura de ligamento. Otros que puede estar en riesgo es Julián Araujo por su lesión hace unas semanas.

Las sorpresas pueden ser la de Luis Chávez que regresó apenas a las canchas, así como el contemplar a Obed Vargas que ha tenido más regularidad en las últimas semanas con Atlético de Madrid.