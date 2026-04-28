Las opciones de Javier Aguirre para la convocatoria final de México para el Mundial 2026
Javier Aguirre tiene todavía 14 cupos disponibles con 17 futbolistas que militan en el extranjero.
El anuncio de la convocatoria de la Selección Mexicana de jugadores de Liga MX para el Mundial 2026 se dio este martes 28 de abril por lo que quedan 14 lugares disponibles en la lista final.
El reglamento de FIFA solicita a todos los clasificados a la Copa del Mundo el entregar su convocatoria definitiva el 1 de junio, es decir, 10 días antes del arranque del torneo.
'Vasco' Aguirre llamó a 12 futbolistas de la Liga MX, por tanto, el resto serán elegidos del futbol del extranjero, donde solo hay tres vías: jugadores de Europa, de Asia o de Estados Unidos.
Chivas es el equipo que más aporta con cinco jugadores para ser nuevamente base de cara a un Mundial para México. El siguiente equipo con más futbolistas llamados es Toluca con dos.
Los posibles nombres para la convocatoria final de México
El Mundial 2026 está a menos de 44 días de iniciar y a 34 de que se conozcan todas las convocatorias finales, incluida la de la Selección Mexicana.
Ante esto, Javier Aguirre tiene a 17 jugadores con posibilidades de ser convocados con México para la Copa del Mundo entre Europa, Arabia Saudita y Estados Unidos, aunque la lista se reduce ante los lesionados existentes.
Todo puede indicar que se daría una sorpresa en la lista final, ya que de los 16 futbolistas que pueden ser contemplados, cuatro están lesionados, dos con opción de estar a tiempo y uno va regresando apenas a las canchas.
Los jugadores del extranjero para la Selección Mexicana son los siguientes:
- Guillermo Ochoa - AEL Limassol/Chipre
- Edson Álvarez - Fenerbahçe/Turquía - lesionado
- Johan Vásquez - Genoa/Italia
- Raúl Jiménez - Fulham/Inglaterra
- Santiago Gimenez - Milan/Italia
- Julián Quiñones - Al-Qadisiya/Arabia Saudita
- César Montes - Lokomotiv Moscú/Rusia
- Obed Vargas - Atlético de Madrid/España
- Álvaro Fidalgo - Betis/España
- Mateo Chávez - AZ Alkmaar/Países Bajos
- Orbelín Pineda - AEK Atenas/Grecia
- Jorge Sánchez - PAOK/Grecia
- Julián Araujo - Celtic/Escocia - lesionado
- Germán Berterame - Inter Miami/Estados Unidos
- Luis Chávez - Dinamo Moscú/Rusia
- César Huerta - Anderlecht/Bélgica - lesionado
- Rodrigo Huescas - Copenhague/Dinamarca - lesionado.
De estos candidatos, dos de los descartados pueden ser César 'Chino' Huerta, que no juega desde noviembre por lesión muscular, así como Rodrigo Huescas, por su ruptura de ligamento. Otros que puede estar en riesgo es Julián Araujo por su lesión hace unas semanas.
Las sorpresas pueden ser la de Luis Chávez que regresó apenas a las canchas, así como el contemplar a Obed Vargas que ha tenido más regularidad en las últimas semanas con Atlético de Madrid.