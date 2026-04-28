México 2026 Histórica presencia de Cruz Azul en la Selección Mexicana en Copas del Mundo Cruz Azul extiende su histórica racha de jugadores llamados a Seleción Mexicana para la Copa Mundial FIFA 2026.

Por: José Moreno Síguenos en Google

Video Convocatoria de México: Cruz Azul tiene 13 Mundiales seguidos con jugadores llamados

Se reveló este martes la convocatoria de jugadores de la Liga MX al Mundial 2026 de la Selección Mexicana, donde por Cruz Azul vuelve aparecer un jugador convocado.

A pesar de la baja de Carlos Rodríguuez de la lista final de Javier Aguirre, desde la Copa del Mundo de 1966, al menos un jugador de La Máquina ha formado parte de la lista final, una racha histórica que para 2026 se mantendrá.

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La institución ha sido duramente criticada por sus inconsistencias a nivel directivo, por conquistar solo un campeonato desde 1997 o por las finales perdidas. Sin embargo, más allá de los señalamientos, su grandeza sigue intacta, respaldada por la calidad y el talento de los futbolistas que han vestido la camiseta celeste.

Cruz Azul ha tenido presencian mundialista en el Tri desde 1966



De Inglaterra 1966 a la Copa Mundial FIFA 2026, Cruz Azul ha tenido presencia ininterrumpida en el representativo nacional, consolidándose como una de las principales canteras del futbol mexicano en escenarios mundialistas.

¿Cuál ha sido el momento más destacado de Cruz Azul en el Tri?



El punto más alto llegó en 1970, cuando cinco jugadores celestes integraron la convocatoria. Aquel Cruz Azul de los años 70, dominante y protagonista, reflejaba en la selección el poderío que ejercía en la liga.

Así, Cruz Azul no solo se mantiene como un referente de la Liga MX, sino también como una pieza constante en el armado de la selección, siempre presente en el radar del cuerpo técnico nacional.

Jugadores de Cruz Azul llamados a representar al Tri en Copa Mundial



De cara a 2026, con México como sede junto a Estados Unidos y Canadá, la historia continuará con los nombres de Erik Lira y Carlos Rodríguez, encargados de mantener viva la tradición celeste en el Tricolor.

Inglaterra 1966

Jesús del Muro.

México 1970

Juan Manuel Alejandrez

Javier Guzmán

Gustavo Peña

Héctor Pulido

Antonio Munguía.

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Argentina 1978

Ignacio Flores

Guillermo Mendizábal.

México 1986

Pablo Larios.

Estados Unidos 1994

Carlos Hermosillo.

Francia 1998

Francisco Palencia

Óscar Pérez.

Corea-Japón 2002

Melvin Brown

Óscar Pérez.

Alemania 2006

Ricardo Osorio

Gerardo Torrado

Francisco Fonseca.

Sudáfrica 2010

Gerardo Torrado.

Brasil 2014

Jesús Corona

Francisco Rodríguez

Marco Fabián.

Rusia 2018

Jesús Corona.

Qatar 2022

Uriel Antuna

Carlos Rodríguez.

Mundial 2026