México 2026 Óscar García muestra su felicidad tras ser convocado a la selección mexicana El arquero de 22 años de edad admitió que es una oportunidad para aprender de todos los veteranos, incluendo Guillermo Ochoa.

Por: José Moreno Síguenos en Google

Video Mundial 2026: Convocatoria de Selección Mexicana de jugadores de Liga MX

A sus 22 años de edad, Óscar García vive un sueño, luego de haber sido seleccionado por Javier Aguirre para ser parte de la concentración de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Y aunque el objetivo final puede ser complicado, con otros hombres de alto perfil en la portería, el joven confía en su trabajo.

Apenas el sábado, el “Gato” vivía un momento amargo al haber quedado sin aspiraciones de Liguilla tras caer 1-4 ante Toluca. Solo unas horas después, se enteró de que sus vacaciones quedaron pospuestas por esta agradable noticia.

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¿Cómo recibió Óscar García su convocatoria?

Pese a su juventud, el jugador considera que sus años dentro del futbol lo han traído hasta aquí, pues no tiene uno o dos años, sino varios más de preparación.

“En mi cabeza solo está que lo que me ha traído aquí es el trabajo, y hay que seguir con el mismo enfoque y trabajando de la misma manera para seguir cumpliendo objetivos”, afirmó el jugador.

¿Qué tan fuerte es la competencia en la portería del Tri?

La portería es una de las posiciones con mayor talento, con hombres como Raúl Rangel, Carlos Acevedo y Guillermo Ochoa. Sin embargo, el integrante de La Fiera no se intimida, conoce sus aptitudes y sabe que puede ganarse un lugar.

“Han sido muchos años de preparación y, a lo mejor, todo ha sido muy rápido, pero son muchos años de dedicación y trabajo. Hay que aprenderle a los tres, de los que estén, y sacar el mayor provecho”, contó.

En este sentido, bromeó al decir que sería un orgullo poder compartir cuarto con Memo Ochoa, aunque quizá no lo deje un minuto en paz.

“Le dije a mi familia que ojalá no me toque con Memo, porque se va a aburrir de mí, de tantas preguntas que le puedo llegar a hacer”, destacó.

El arquero tendrá que reportar con la seleción mexicana el próximo 6 de mayo en Ciudad de México, sin embargo, sigue trabajando en las instalaciones de León.